Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 24 [EN/FR]

Highlights:

Nigeria: major outbreaks continue in Adamawa, Bauchi, and other northern States, while new States are affected (Zamfara, Plateau).

D. R. Congo: increase in the number of cases, which are mostly reported from the west provinces.

Cameroon: one confirmed cases was reported at week 3 from the North province, at the border with Nigeria (Adamawa).

Faits saillants :

Nigéria : d’importantes épidémies se poursuivent à Adamawa, Bauchi, et d’autres Etats du Nord, tandis que de nouveaux Etats sont affectés (Zamfara, Plateau).

R. D. Congo : augmentation du nombre de cas rapportés en majorité dans les provinces épidémiques de l ’ouest.

Cameroun : un cas confirmé a été rapporté à la semaine 23 dans la provnce Nord, à la frontière avec le Nigéria (Adamawa).