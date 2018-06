Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 22 [EN/FR]

Highlights:

Nigeria: outbreaks in North Nigeria are ongoing. In Adamawa State the trend is decreasing since W22 but remains high (240 new cases in W23). In Borno State, low level transmission continues (14 new cases in W22). No new cases in Yobe State since May 15th (source: WHO). No further diffusion to Cameroon has been notified.

D. R. Congo: increased transmission in specific areas could announce outbreaks with the same temporal patterns as last year, particularly in the Kasai Provinces.

Faits saillants:

Nigéria: les foyers du Nord Nigéria demeurent actifs. A Adamawa, la tendance est à la baisse depuis S22 mais demeure élevée (240 nouveaux cas en S23). A Borno la transmission se poursuit à faible intensité (14 nouveaux cas en S22). Aucun nouveau cas à Yobe depuis le 15 Mai (source : OMS). Pas d’autre diffusion au Cameroun n’a été notifiée.

R. D. Congo: une augmentation dans certains foyers laisse craindre le démarrage d’une flambée épidémique sur le même schéma temporel que l’année précédente, en particulier dans les Provinces du Kasai.