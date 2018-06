Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 20 [EN/FR]

Highlights:

Cameroon: 2 suspected cases and 1 confirmed case were reported from the North region (border with Nigeria).

Nigeria: 490 cases were reported at week 20. Bauchi, Borno, Yobe continue to report new cases, new outbreak has been declared in Adamawa. See p.2.

D. R. Congo: the situation remains stable with 256 and 261 cases reported at weeks 19 and 20, despite a slight increase in North Kivu.

Liberia: 7 suspected cases were reported at week 20. The 20 samples collected since W1 were all tested negative to Vibrio cholerae.

Faits saillants :

Cameroun : 2 cas suspects et 1 cas confirmé rapportés dans la région Nord, à la frontière avec le Nigéria.

Nigéria : 490 cas ont été rapportés à la semaine 20. Bauchi, Borno, Yobe continuent de rapporter des nouveaux cas, une nouvelle épidémie est déclarée dans l’Etat d’Adamawa. Voir p.2.

R. D. Congo : la situation demeure stable (256 et 261 cas à S19 et S20) malgré une légère augmentation dans le Nord Kivu.

Libéria : 7 cas suspects rapportés à la semaine 20. Les 20 échantillons prélevés depuis S1 se sont tous avérés né-gatifs à Vibrio cholerae.