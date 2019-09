Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 35 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo : The provinces of North Kivu, South Kivu and Tanganyika recorded 90% of cholera cases. The city of Goma continues to record new cases (133 cases during the week 34, over 80% of cases in the province). The persistence of cases in Goma remains a source of major concern in an area affected by Ebola.

Cameroon : The northern and the Far North provinces at the border with Chad record new cases of cholera. Consequences are currently local and moderated but could become more serious due to lack of mobilization (especially from donors).

Nigeria : The cholera outbreak is still ongoing in Adamawa State, which recorded 49 new cases in week 34.

Chad : 4 new cases were registered in the Youe Health District on week 35.

Faits saillants :

DR Congo : Les provinces du Nord Kivu, de Sud Kivu et du Tanganyika ont enregistré 90% des cas de choléra. La ville de Goma continue d’enregistrer de nouveaux cas (133 cas au cours de la semaine 34 soit plus de 80% des cas de la provinces). La persistance des cas à Goma reste toujours une source majeure de préoccupation dans une zone touchée par Ebola.

Cameroun : Les régions du Nord et de l’extrême Nord frontière avec le Tchad continuent d’enregistrer de nouveaux cas de choléra. Les conséquences sont locales et modérées mais pourraient devenir plus sérieuse a cause du manque de mobilisation (notamment des bailleurs)

Nigéria :L’épidémie du choléra est toujours en cours dans l’Etat d’Adamawa qui a enregistré 49 nouveaux cas dans la semaine 34.

Tchad : 4 nouveaux cas ont été enregistrés dans le district sanitaire de Youe.