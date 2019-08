Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 33 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo: The provinces of South Kivu, North Kivu and Tanganyika recorded 86% of cholera cases in Week 33. The city of Goma continues to record most of the cases.

Benin: New cases of cholera continue to be recorded for seven consecutive weeks, mainly in the health districts of Cotonou, So-Ava and Parakou. The situation in Cotonou where 6 cases were recorded in week 33 remains a source of concern even if the country has made significant efforts in the past years.

Nigeria: Adamawa State continues to record new cases of cholera. At least 70 cases have been recorded each week since the beginning of the Outbreak.

Cameroon: The regions of the North and Far North continue to record new cases of cholera. Common areas between Nigeria, Cameroon and Chad are a major source of cholera spread due to the importance of cross-border trade.

Faits saillants :

RD Congo : Les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et Tanganyika enregistrent 86% des cas de choléra durant la semaine 33. La ville de Goma continue d’enregistrer la majorité des cas.

Benin : De nouveaux cas de choléra continuent d’être enregistrés depuis sept semaines consécutives principalement dans les districts sanitaires de Cotonou, So-Ava et Parakou. La situation à Cotonou où 6 cas ont été enregistrés dans la semaine 33 reste toujours une source d’inquiétude même si le pays est très impliqué.

Nigeria : L’Etat d’Adamawa continue d’enregistrer de nouveaux cas de choléra. Au moins 70 cas sont enregistrés chaque semaine depuis le début de l’épidémie.

Cameroun : Les régions du Nord et de l’Extrême Nord continuent enregistrer de nouveaux cas de choléra. Les régions communes entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad constituent une source importante de propagation du cholera en raison de l’importance des échanges transfrontaliers.