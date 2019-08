Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 29 [EN/FR]

Bassin du Lac Tchad : voir page 2. RD Congo: Les cas de choléra reste toujours concentrés dans les provinces du Nord Kivu (156) et du Sud Kivu (102). A noter une résurgence inquiétante du choléra a Kinshasa et au Bas Congo. Les foyers du Kasaï n'ont toujours pas été maitrisés. Liberia : Six (6) cas suspects ont été enregistrés dans les comtés de Maryland (2), Sinoe (2) et un (1) dans chacune des comtés de Grand Bassa et de Lofa. Trois échantillons ont été recueillis et en attente de confir- mation en laboratoire. Cumulativement, depuis le début de l’année, 73 cas suspects ont été enregistrés. Benin : Trois (3) cas de choléra ont été enregistrés durant la semaine29 dans les districts sanitaires de Alla- da (1), Cotonou II (1) et Cotonou IV (1). Depuis le début de l’épidémie, 09 cas ont été enregistrés représen- tant une sérieuse inquiétude pour Cotonou et le golfe de Guinée.