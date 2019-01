Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 52 [EN/FR]

Highlights

- Cameroon: No new cases at week 52. The second round of the vaccination campaign the the Far North is planned in February 2019 (see page 2).

- D. R. Congo: no data due to technical constraints (internet interruptions).

- Niger: no new cases was reported since W48.

- Nigeria: continuing significant decline in the number of new reported cases.

Faits saillants :

- Cameroun : pas de nouveaux cas à la semaine 52. Le deuxième round de la campagne de vaccination dans l’Extrême Nord aura lieu en Février 2019 (voir page 2).

- R. D. Congo : pas de données pour cause de contraintes techniques (coupure internet).

- Niger : pas de nouveau cas rapporté depuis la semaine 48.

- Nigéria : la diminution du nombre de nouveaux cas rapportés se poursuit.