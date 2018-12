Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 50 [EN/FR]

Highlights

- Cameroon: important decrease in the number of new cases.

- D. R. Congo: slight improvement of the situation with 306 new cases at week 49.

- Niger: no new cases was reported since W48.

- Nigeria: continuing significant decline in the number of new reported cases.

Faits saillants

- Cameroun : important déclin du nombre de nouveaux cas rapportés.

- R. D. Congo : légère amélioration de la situation avec 306 nouveaux cas rapportés à la semaine 49.

- Niger : pas de nouveau cas rapporté depuis la semaine 48.

- Nigéria : la diminution du nombre de nouveaux cas rapportés se poursuit.