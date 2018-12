Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 48 [EN/FR]

Highlights

D. R. Congo: slight decrease with 306 new cases reported at week 49.

Cameroon: slow decrease in the number of new cases reported from the North and Far North outbreak.

Niger: 1 new case was reported in Madarounfa health district at W47.

Nigeria: significant decline in the number of new reported cases, including in the North East outbreaks.

Faits saillants :

R.D. Congo : Léger déclin avec 306 nouveaux cas rapportés à la semaine 49.

Cameroun : Diminution progressive du nombre de cas rapportés dans le foyer ud Nord et Extrême Nord.

Niger : un nouveau cas rapporté dans le district de Madarounfa à la semaine 47.

Nigéria : nette diminution du nombre de nouveaux cas rapportés, y compris dans les foyers épidémiques du Nord Est.