Cholera Outbreaks in Central and West Africa : 2018 Regional Update - Week 36 [EN/FR]

Highlights:

Lake Chad Basin: voir page 2

D. R. Congo: general increase at the country level. Five provinces gathered up to 90% of the cases and deaths. These are the epidemic provinces of the Great Kasai, and the endemic provinces of South Kivu and Tanganyika. The Great Kasai region reported more than half of all the cases and deaths. The persistent outbreak is related to a lack of access to safe water, difficulties in case management (lack of medical supply), and a general lack of community interventions.

Faits saillants :

Bassin du Lac Tchad : voir page 2

R. D. Congo : tendance générale à la hausse à l’échelle du pays. Cinq provinces rapportent près de 90% des cas et décès, il s’agit des provinces épidémiques du Grand Kasai, ainsi que des provinces endémiques du Sud Kivu et Tanganyika. La région du Grand Kasai rapporte plus de la moitié des cas et décès du pays. La persistance de l’épidémie peut être mise en relation avec un manque d’accès à l’eau potable, des difficultés dans la gestion des cas (rupture d’intrants), et un manque globale d’activités communautaires.