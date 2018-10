Cholera Outbreaks in Central and West Africa : 2018 Regional Update - Week 38 [EN/FR]

Highlights:

Lake Chad Basin: please refer to page 2 : “WHO – UNICEF – OCHA keys messages” D. R. Congo: Low completeness in the reporting. At week 38, resurgence of cholera cases in Haut Katanga (including Lubumbashi city) and Lomami Provinces, but some improvements in Kasai Oriental following the beginning of the community-based interventions. The global situation is concerning and could become worst in the coming months (outbreak period of the year). Since the beginning of the year 21.247 cases and 745 deaths have been reported by PNECHOL such that 2018 will be one of the worst year on the cholera front-line as ressources have decreased significantly (political agenda, ebola focus…).

Faits saillants:

Bassin du Lac Tchad : Voir page 2, “WHO – UNICEF – OCHA keys messages” R. D. Congo : La complétude est faible. A la semaine 38, résurgence des cas de choléra dans les provinces du Haut Katanga (dont ville de Lubumbashi) et Lomami, mais amélioration au Kasai Oriental suite au démarrage des activités de lutte communautaire. La situation globale est inquiétante et pourrait empirer dans les mois à venir (période épidémique). Depuis le début de l'année, 21 247 cas et 745 décès ont été signalés par PNECHOL, de sorte que 2018 sera l'une des pires années sur le front du choléra car les ressources ont considérablement diminuées (agenda politique, programme Ebola…).