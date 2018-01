Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2017 Regional Update - Week 52 [EN/FR]

General situation: No cholera cases have been officially reported in West Africa during the previous two weeks. An overview of the 2017 situation will be shared in the next bulletin. A reduction in the number of reported cases is noted in the costal zones of West Africa (mainly in Ghana and Benin). However, the Lake Chad basin experienced a greater number of cases in 2017 than in the two previous years, 2016 and 2015. This was due to two distinct outbreaks in Borno State (Nigeria) and Eastern Chad. In 2017, D.R. Congo remains the most affected country (accounting for 88% of cases) in West and Central Africa with more than 55,000 reported cases and 1,200 deaths. It is currently experiencing its worst epidemic since 1994.

Situation générale: Aucun cas de choléra n’a été officiellement reporté ces deux dernières semaines dans les bassins épidémiques des zones costales ou sahéliennes de l’Afrique de l’Ouest. Un bilan 2017 complet sera proposé dans le prochain bulletin mais d’ores et déjà, il se dégage une amélioration de la situation choléra dans les zones costales de l’Afrique de l’Ouest (principalement grâce aux Ghana et Benin). Cependant, la région du Lac Tchad a été plus touchée en 2017 qu’en 2016 et 2015 suite à deux épidémies distinctes dans l’état de Borno (Nigeria) et dans l’Est du Tchad. En 2017, la R.D.Congo reste le plus gros foyer de choléra (représentant 88% des cas de l’Afrique de l’Ouest et du Centre) avec plus de 55.000 cas prêt de 1.200 décès et connait actuellement sa pire épidémie depuis 1994.