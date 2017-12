Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2017 Regional Update - Week 50[EN/FR]

Faits saillants :

Tchad : L’épidémie est maintenant sous contrôle. Les derniers cas suspects ont été enregistrés en semaine 48 dans la délégation sanitaire régionale du Salamat. Malgré de nombreux challenges tous les acteurs se sont largement mobilisés pour répondre avec succès à cette épidémie.

Nigeria : L’honorable Commissaire de la Santé a déclaré la fin de l’épidémie de cholera dans l’Etat de Borno ce 21 Décembre 2017. La plateforme choléra invite les acteurs à rester vigilant dans un contexte sécuritaire difficile pouvant favoriser la réapparition de cas sporadiques.

République Démocratique du Congo : De S1 à S50, 52.998 cas dont 1.139 décès (létalité : 2,1%) ont été reportés dans 23 provinces et 225 zones de santé (soit 41% des zones). L’épidémie de 2017 est déjà l’une des pires que le pays est connu (équivalente à celle de 1994 lors de la crise des refugiés Rwandais) avec l’ensemble du pays touché et une faible mobilisation des partenaires financiers (50.8% du PAH financé, Nov. 2017) . Si certains foyers sont en baisse (voir carte à droite), le cholera est en augmentation dans de grandes villes (Lubumbashi, Kinshasa, Matadi) et sa propagation favorisée par la saison des pluies.

Grand Kasai: Bien qu’en légère amélioration, la situation reste particulièrement inquiétante au Kasai peu habitué ces dernières années au cholera résultant d’une capacité limitée dans la lutte préventive et de forts taux de létalité (9.5% en semaine 50)

Highlights:

Chad: The epidemic is now under control. The last suspected cases were recorded in week 48 in the regional health delegation of Salamat. Despite many challenges, all actors have mobilized widely to respond successfully to this epidemic.

Nigeria: The honorable commissioner for health has declared cholera outbreak over in Borno State on the 21st of December. The cholera platform invites the actors to remain vigilant in a difficult security context that could lead to the reappearance of sporadic cases.

Democratic Republic of the Congo: Between W1 and W50, 52.998 suspected cholera cases including 1,139 deaths (case-fatality ratio of 2.1%) have been reported from 23 provinces and 225 health zones (such 41% of the zones). The on-going 2017 outbreak is already one of the worst the country has faced (equivalent to 1994 during Rwandan refugees crisis) with the whole country affected and limited support from financial partners (50.8% of HRP financed, Nov. 2017). As the situation is improving in some part of the country (see map on the right), cholera is increasing in large cities (Lubumbashi, Kinshasa, Matadi) and its spread favoured by rainy season.

Grand Kasai: Although slightly improved, the situation remains particularly worrying in Kasai not used in recent years to cholera resulting from a limited capacity in the preventive actions and high case fatality rates (9.5% in week 50).