Cellule d’Analyses Intégrées : Analyses Intégrées des dynamiques communautaires autour des épidémies de choléra - Zones de santé de Kalemie, Nyemba et Moba, province du Tanganyika, RDC

Contexte

Les cas de choléra signalés ont régulièrement augmenté dans la province du Tanganyika au cours de l'année dernière, avec des points chauds particuliers dans les zones de santé de Moba, Nyemba et Kalemie. De nombreuses communautés de ces zones de santé vivent sur les rives du lac Tanganyika, dont elles dépendent pour le transport et le commerce, ainsi que pour la pêche, la lessive et la collecte d'eau pour boire et cuisiner.

L'exposition à des sources d'eau contaminées et leur utilisation sont des facteurs de risque connus pour la transmission du choléra. Cependant, de nombreuses causes sous-jacentes des épidémies et de la transmission du choléra sont spécifiques au contexte et fortement influencées par les dynamiques communautaires spécifiques et les capacités à adopter des comportements préventifs.

Depuis début 2022, la Cellule d'Analyse Intégrées (CAI) a mené des recherches opérationnelles pour explorer les facteurs sous-jacents contribuant à ces taux élevés de choléra dans certaines zones de santé du Tanganyika, et pour fournir une analyse holistique du contexte socio-comportemental et environnemental. Les résultats de cette recherche ont été partagés avec le Ministère de la Santé, et les acteurs de choléra, WASH et de la santé opérant dans les zones touchées afin d'informer le développement de recommandations et d'actions pour une programmation plus efficace et ciblée. Pendant cette période, la CAI a également soutenu le programme CATI (Case Area Targetted Intervention) de l'UNICEF contre le choléra, par le biais d'un suivi post-intervention visant à analyser l'impact et la durabilité de l'intervention pour les ménages cibles.

En appliquant une approche d'Analyses Intégrées, ce rapport fournit une méta-synthèse de la recherche opérationnelle, en se concentrant sur les résultats spécifiquement pertinents pour les parties prenantes WASH, choléra, urgence et engagement communautaire dans la province du Tanganyika et au niveau national.