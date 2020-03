Caritas Congo ASBL : Rapport d'activités 2019

Un regard rétrospectif de Mgr le Président du Conseil d’Administration

La 21ème Assemblée générale de la Confédération Caritas Internationalis (CI) s’est tenue du 23 au 28 mai 2019 à Rome autour du thème « Une seule famille humaine, une seule maison commune ». Dans sa déclaration finale, tous les membres de Caritas ont réaffirmé leur engagement « de construire un monde où Dieu est reconnu comme étant l'amour, la justice et la paix; là où la solidarité est embrassée par tous, il n’y a plus d’exclus, d’exploité ou d’abus; où tout le monde vit dans la dignité et où toute la création est chérie dans notre foyer commun. ” Au cours de l’Assemblée générale, le Pape François a reçu la délégation de Caritas, composée de 450 personnes, en audience privée au Vatican et a célébré avec eux une messe à la basilique Saint-Pierre. Lors de l'audience, le Pape a déclaré aux délégués que la charité est une expérience du Christ et ne doit pas être transformée en une entreprise, ni être une chose que les gens font juste pour apaiser leur conscience.

Cette exhortation forte du Pape et les recommandations de l’Assemblée Générale de CI sont pour la Caritas Congo Asbl des balises dans sa mission lui confiée par la Conférence Episcopale Nationale du Congo. En fait, Caritas Congo Asbl est l’instrument technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise catholique en République Démocratique du Congo.

Au cours de l’année 2019, Caritas Congo Asbl s’est donc investie dans l’accompagnement des communautés pour leur autonomisation, leur sensibilisation et prise en charge contre les différentes maladies, mais aussi dans la réponse humanitaire aux populations en détresse. Nous remercions ainsi tous nos Partenaires, à différents niveaux, qui ont été à nos côtés pour traduire en actes son engagement en tant qu’instrument d’amour et de charité de notre Eglise en RDC. « L’option préférentielle pour les pauvres » qui sert de fil conducteur à la Caritas Congo Asbl l’aidera en 2020 à être plus efficace tant dans la mobilisation des ressources que dans leur mise à la disposition des populations ciblées par son action, et cela, en évitant la fraude, la corruption, les abus et exploitations sexuels.

L’année 2019 a vu aussi le mandat du Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle être renouvelé à la présidence de Caritas Internationalis, alors que Mr Aloysius John était élu au poste de Secrétaire Général pour un mandat de quatre ans par son assemblée générale. De même, Mr Albert Mashika a été reconduit au poste de Coordonnateur Régional de Caritas Africa jusqu’en 2023 et Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo désigné comme Coordonnateur des Caritas de l’ACEAC pour un mandat de quatre ans.

Enfin, à la suite de Caritas Africa, réunie en mai dernier à Rome lors de sa 9ème Conférence régionale sur le thème "Afrique, terre d'espérance”, j’invite Caritas Congo Asbl et tout son Réseau national à “ se déployer avec toujours plus de créativité et d'imagination propres à ceux qui s'inspirent de l'Évangile, car c'est "la charité du Christ lui-même qui nous anime » (cf. 2 Cor 5, 14). J’exhorte leur Personnel à mettre en œuvre les orientations du Cadre stratégique de Caritas Congo Asbl pour les quatre prochaines années, pour notamment « consolider l'engagement, l'efficacité et l'efficience du réseau d'organisations socio-caritatives au service de la promotion humaine dans la région Afrique ». +

Dieudonné URINGI,

Evêque de Bunia et Président de la CECD et du Conseil d’Administration de Caritas Congo Asb