Caritas Congo Asbl et AFRICA CDC appuient 10 Zones de Santé de Kinshasa et de l’Equateur pour la surveillance épidémiologique et la mobilisation communautaire contre la Covid19

Kinshasa, le 04 décembre 2020 (caritasdev.cd) : Face à la deuxième vague de la Covid19 en République Démocratique du Congo (RDC), Caritas Congo ASBL a obtenu d’AFRICA CDC le financement d’un projet de mobilisation et de protection de la population contre cette pandémie. Le Médecin Chef de Division Provinciale de la Santé de la Ville de Kinshasa, Dr Alex Kalume, a procédé vendredi 04 décembre 2020 au lancement dudit projet et de la formation des Relais Communautaires (RECO) de la Zone de Santé de Kintambo. C’était à la salle de réunion de l’Institut Technique Médical de Kintambo.

D'une durée de 3 mois, ce projet cible 5 Zones de Santé de la ville de Kinshasa et cinq autres de la province de l'Equateur. Pour Kinshasa, il s’agit des Zones de Santé de Bandalungwa, Kitambo, Mont-Ngafula I, Binza-Ozone et Binza-Météo.

L'objectif global de ce projet est de contribuer à la contention de la propagation de la Covid19 et à la réduction de la morbi-mortalité liées à cette pandémie dans ces deux provinces, a indiqué le Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo ASBL, Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo.

Ce dernier a remis symboliquement des matériels de sensibilisation et de surveillance épidémiologique aux points d’entrée des agglomérations de la COVID19 au Médecin Chef de Division Provinciale de la Santé de Kinshasa, qui à son tour, les a remis au Médecin Chef de Zone de Santé de Kintambo, Dr Frida MBUSE.

D’importants matériels pour les RECO et des ouvrages WASH aux Formations sanitaires

En fait, les Zones de Santé seront dotées de divers matériels de sensibilisation et surveillance épidémiologique, dont certains pour renforcer le travail des Relais Communautaires (RECO), à qui le projet prévoit une prime conséquente. Il s’agit notamment de 50 thermo-flashes performants, 100 mégaphones avec piles, 1.800 masques, 125 cartons de solution hydro alcoolique, 2.500 dépliants en français et lingala, 2.500 affiches, etc.

Par ailleurs, les Formations Sanitaires et les lieux publics seront dotés en kits de Protection et Contrôle de l’Infection (PCI) ainsi que d’Eau-Hygiène-Assainissement (WASH). Des Structures de santé sélectionnées (1HGR et 1 CSR) recevront en outre des incinérateurs et ouvrages hydrosanitaires (latrines, etc).

Les Relais Communautaires appelés à plus d’ardeur en cette 2ème vague de la Covid19

Le Chef de Division Provinciale de la Santé de la Ville de Kinshasa a salué le partenariat entre Caritas Congo Asbl et AFRICA CDC et les a remerciés pour l’appui apporté. « Pour votre information, rien que pour la journée d’hier, nous étions autour de 149 cas confirmés de covid19 au pays, dont 119 cas. Ca veut simplement dire que Kinshasa demeure encore l’épicentre de cette pandémie qui touche déjà 22 des 26 provinces de la RDC », a-t-il précisé aux RECO. Dr Alex Kalume a ainsi salué l’appui des partenaires dans cette riposte contre la Covid19, laquelle compte les Relais Communautaires en première ligne. « Vous devez vous approprier cette riposte. Ne vous contentez pas seulement de sensibiliser la communauté. Servez également d’exemple de respect des mesures-barrières contre la Covid19 dans cette Communication des Risques et Engagement Communautaire /CREC», leur a-t-il recommandé, en les invitant à leur propre protection.

« Quand un partenaire arrive pour appuyer les activités communautaires, nous ne pouvons qu’être soulagée, d’autant plus que la maladie sévit dans la communauté », a déclaré pour sa part le Médecin Chef de Zone de Santé de Kintambo, Dr MBUSE Maholo Frida. Elle a exprimé un sentiment de joie de voir Caritas Congo Asbl et AFRICA CDC s’ajouter durant trois mois au nombre des partenaires qui appuient ces activités de sensibilisation, « avec des équipements pour ceux qui sont en première ligne de la riposte dans la communauté dont une partie ne croit pas à l’existence de la Covid19 en RD Congo ». Et pourtant, « la ZS de Kintambo a connu le pic au mois de juin, après avoir enregistré le 1er cas le 10 mars 2020. Le nombre des cas a baissé en juillet et août, avant d’augmenter dès septembre. Je pense que la 2ème vague est là ; puisqu’au mois de novembre dernier, nous avons commencé à enregistrer plus de 20 cas confirmés », a relevé Dr Mbuse Frida. Elle demande à la population d’adhérer dans la recherche active des cas de Covid19 et de se faire consulter au Pavillon 2 de l’Hôpital Général de Kintambo en cas de grippe qui parait suspecte.

Il sied de signaler que les RECO de quatre autres Zones de Santé de la Ville de Kinshasa ciblées par ledit projet seront formés à leur tour à partir de samedi 05 décembre jusqu’en début de la semaine prochaine.

Pour mémoire, AFRICA CDC est une institution technique spécialisée de l’Union africaine créée pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladies.

Caritas Congo Asbl