Butembo : 1 mort dans une tentative d'attaque du Centre de traitement contre Ebola de Katwa

Un assaillant a été tué alors que les Forces de défense et de sécurité repoussaient tôt ce lundi 13 mai une nouvelle tentative d’attaque armée du Centre de traitement contre Ebola (CTE) de Katwa à Butembo, actuel foyer de cette épidémie.

Selon le maire de cette ville, Me Sylvain Kanyamanda, les assaillants ont été repoussés avant d’atteindre cette structure sanitaire qui a été épargnée de tout dégât.

« C’était vers 1h45. Le centre de traitement Ebola de Katwa a voulu être attaqué par les assaillants. Heureusement que nos forces étaient très vigilantes. Lorsque l’ennemi a commencé à tirer des balles avant d’accéder au site, nos positions ont été alertées et vigilantes et en voulant accéder au centre de traitement, il y a eu directement échanges de tirs. Sur le site, il y a un corps d’un assaillant tué sur place et quelques douilles », indique Me Sylvain Kanyamanda.

Il précise que le site a été épargné de tout dégât.

« Le site n’a pas été touché en tout cas. Le pire a été évité avant qu’ils (les assaillants) n’atteignent le centre de traitement Ebola. Ce sont lesassaillants, on ne peut pas encore avoir l’identité. Néanmoins les enquêtes continuent », poursuit Sylvain Kanyamanda.