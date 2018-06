Bulletin humanitaire R.D. Congo - Numéro 8 | mai 2018

FAITS SAILLANTS

La RDC expérimente sa neuvième épidémie d’Ebola. La riposte a demeuré efficace suite à la mobilisation de la communauté humanitaire et l’expertise nationale en la matière.

L’insécurité dans le Maniema et le Sud-Kivu : les écoles se vident à la fois des élèves et des équipements. Les élèves sont encore en déplacement alors que leurs bancs restés vides ont servi de bois de chauffage aux assaillants.

Ex-Katanga : contraints de regagner leurs milieux d’origine faute d’assistance en zone de déplacement, les retournés vivent toujours dans la précarité.

Ils ne peuvent pas accéder à leurs champs à cause de l’insécurité.

Les fonds Humanitaire en RDC a eu des résultats au-delà des objectifs du Grand Bargain. Les ONGs nationales ont bénéficié de 39% des allocations en 2017.

Les efforts vont se poursuivre vers l’amélioration du financement des acteurs nationaux.

CHIFFRES CLÉS

Cas de choléra en 2018 au 13 mai 10 920 cas dont 276 décès

Cas de rougeole en 2018 au 13 mai 11 597 cas dont 103 décès

Enfants souffrant de la malnutrition sévère aiguë au Kasaï, selon Unicef 400K

Nombre des cas d’Ebola au 5 juin 2018 56 dontdécès

FINANCEMENTS

1,68 milliard Fonds requis (en US$) 16,2%financés**

Epidémie d’Ebola dans la province de l’Equateur : une riposte rapide et coordonnée

Trois semaines déjà que s’organise la riposte contre la nouvelle épidémie d’Ebola déclenchée en RDC dans la province de l’Equateur le 8 mai 2018.

Alors que l’épidémie semble se stabiliser avec zéro décès et zéro nouveau cas depuis le 21 mai, le suivi des contacts reste encore un défi majeur avec une moyenne de 47% des contacts suivis. Une performance largement en-deçà des objectifs mais surtout un défi lancé à l’importance des moyens logistiques et des expertises déployés sur le terrain.

A la date du 2 juin, 442 des 932 contacts ont pu être effectivement suivis. Ce qui est assez révélateur des difficultés de traçabilité des personnes ayant été en contact avec des malades d’Ebola et qui sont susceptibles de prolonger la chaîne de transmission du virus. L’éventualité d’une résurgence n’est donc pas à exclure, puisque chaque contact non maîtrisé est un risque potentiel de contamination. Trois facteurs majeurs compliquent la situation sur le terrain.

Accessibilité physique difficile

Bikoro, l’épicentre de ce 9ème épisode d’Ebola en RDC, tout comme Iboko, Wangata et Itipo, sont des zones de santé affectées situées en pleine forêt de l’Equateur. Une forêt dense entrelacée par des rivières et des lacs. Peu de voies d’accès pour voitures et motos. Pas de clairières pour l’atterrissage d’hélicoptères. C’est un véritable défi devant les moyens logistiques déployés, avec le concours de la MONUSCO et le pont aérien assuré conjointement par UNHAS et le PAM. La zone est presque pas couverte par les réseaux de téléphonie mobile. Même les téléphones satellitaires ont du mal à émettre à cause de la densité de la forêt. Une vraie entrave au travail des agents chargés du suivi des contacts, notamment face à une population très mobile et hostile à l’hospitalisation.