Bulletin Hebdomadaire sur la Securite Alimentaire et Nutritionnelle Tanganyika-Haut Katanga, Semaine du 10 au 16 septembre 2018

Messages clés

La collaboration entre les acteurs humanitaires et la partie gouvernementale doit être renforcée pour une meilleure prise en charge de la population vulnérable Les ménages IDPs en transit ou retournés dans les 3 sites spontanés de Tabacongo, Sango Malumbi et Mulange ont des besoins urgents de AME/ABRIS, Vivres et/ou intrants agricoles, EHA (WaSH) et Education d’urgence

Faits

*TANGANYIKA : Kalemie : Les résultats préliminaires de l’évaluation post distribution menée en fin aout 2018 dans les 12 sites des IDPs autour de Kalemie qui ont bénéficié de l’assistance du PAM, révèlent que globalement 71.2% des ménages IDPS vivent en insécurité alimentaire avec 16.8% en insécurité alimentaire sévère. Mulange, Cinquantenaire, Mwaka et Kikumbe sont les quatre sites avec des taux d’insécurité alimentaire supérieurs à la moyenne. Les résultats du screening nutritionnel à l’aide du MUAC sur les enfants (6 à 59 mois) et femmes enceintes et allaitantes montrent que : la MAG chez les enfants est de 8.1 avec 0.5% d’enfants présentant des œdèmes nutritionnels ; 3 sites sur 12 ont des taux de MAG supérieurs au seuil d’alerte (10%) à savoir Mulange(10.1%), Kaseke (11%) and Mwaka (13.2%).

Globalement, 25.5% des femmes enceintes et allaitantes sont mal nourris avec 6.8% mal nourris sévères ; Mulange (39.1%) et Mwaka (37.3%) sont les sites les plus touches. Notez que ces résultats sont représentatifs uniquement pour la catégorie des IDPs et ne peuvent pas être extrapolés.

Les ERM (Evaluation Rapide Multisectorielle) menées sur les axes de retour (Tabac Congo, Sango Malumbi et Mulange) suite au démantèlement des sites des déplacés de Kalemie révèlent des besoins urgents dans pratiquement tous les secteurs y compris AME/ABRIS, Vivres et/ou intrants agricoles, EHA (WaSH) et Education d’urgence. Ces axes regorgent notamment des anciens retournés de 2017, les déplacés de 2018 ainsi que les ménages du récent mouvement en provenance des sites fermés de Kalemie. La situation alimentaire de ménages autochtones est également instable, avec des moyens d’existence très faibles.

Une commission mixte gouvernement congolais-humanitaire a visité Kalemie du 11 au 12 septembre 2018 avec pour objectif premier l’analyse de la situation humanitaire au TANGANYIKA et l’amélioration de la collaboration entre les deux parties.

Une délégation de ECHO a également été reçue du 12 au 14 septembre 2018 à Kalemie pour la compréhension de l’évolution de la situation humanitaire des IDPs en lien avec le démantèlement des sites de déplacés de Katanika, Lubuye et Moni.

FAO/Projet STEP: Acquisition des semences de maïs R1, de riz et de bouture de manioc de variétés résistantes aux maladies pour distribution à 1,800 ménages agricoles regroupés en 90 OP dans les bassins de Nyemba, Kyoko et Kasanga Nyemba ainsi que 11 motos et 69 vélos pour la mobilité des conseillers agricoles (superviseurs et vétérinaires)

Nyunzu : Une enquête de vulnérabilité est en cours sur l’axe Nyunzu – Kabeya Mayi pour évaluer la pertinence d’une assistance alimentaire (foires aux vivres) au profit de 1500 à 2000 ménages.