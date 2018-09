Bulletin Hebdomadaire sur la Securite Alimentaire et Nutritionnelle Tanganyika-Haut Katanga, Semaine du 17 au 23 septembre 2018

Messages clés

Les acteurs humanitaires se mobilisent pour apporter une réponse humanitaire aux ménages vulnérables IDPs en transit ou retournés dans les sites spontanés de Mwaka,

Tabacongo, Sango Malumbi et Mulange après le démantèlement des 3 sites de Kalemie. Près de la moitié des ménages de l’axe Katibili-Lambo vivent une situation alimentaire limite et 38% de ménages souffrent de la faim modérée.

Faits

*TANGANYIKA : Kalemie : Mission d’appui d’une délégation de HCT (EHP) au CRIO sud-est à Kalemie du 19 au 21 septembre 2018.

Le Ministre provincial de l’agriculture et élevage a visité les activités de la Croix-Rouge/RDC à Mulange pour évaluer l’état d’avancement des activités du projet en cours 890 ménages provenant principalement des deux sites nouvellement fermés (Katanika et Moni) par le Gouvernement provincial sont sans assistance à leurs lieux de Transfert ; Ces personnes ne peuvent pas aller dans leurs villages d'origine pour diverses raisons, notamment i) l’insécurité ii) le manque ou destruction des Abris/infrastructures de base dans leurs milieux de retour et iii) le manque complet d'informations à propos de leurs milieux d'origine.

Selon les résultats de l’ERM réalisée par ACTED sur l’axe Katibili-Lambo, la situation de sécurité alimentaire se présente de la manière suivante :

Le Score de Consommation Alimentaire : SCA moyen des ménages est de 37.4. En effet, 61% des ménages ont une situation de sécurité alimentaire précaire dont 15 % de ménages avec un SCA pauvre et 46% avec un SCA limite.

Parmi eux, les déplacés sont les plus affectés (SCA Pauvre : 30%) suivi des retournés (SCA Pauvre : 20%).

Score de diversité alimentaire (SDAM) : Le SDAM moyen des ménages est de 3,6 (faible). Les groupes alimentaires les plus consommés par les ménages sont les céréales et tubercules (6,3 fois en moyenne durant la semaine qui a précédé l’enquête), de l’huile et graisse (3 fois) et des feuilles et légumes ainsi que de protéines animales (4 fois par semaine en moyenne).

Indice des stratégies de survie : Les ménages font recours à diverses des stratégies de survie pour faire face à l’insuffisance alimentaire dans les ménages (l’ISS simplifié moyen des ménages est 29.3). Cet indice a gagné 14 point par rapport à la moyenne territoriale qui est de 15. Les stratégies les plus utilisées par les ménages sont consommation des aliments moins coûteux ou moins préférés (utilisée par 98% de ménages), la réduction de la consommation des adultes au profit des enfants (utilisée par 91%), la réduction de nombre de repas journaliers (utilisée par 87%) et emprunter des aliments ou compter sur l’aide des amis / voisins / famille (utilisée par 83%).

Nombre de repas journaliers : Avant la crise, les adultes prenaient en moyenne 2,2 repas par jour et les enfants 2,4 repas par jour alors qu’actuellement ils prennent respectivement 1,1 et 1,2 repas journaliers.

Indice domestique de la faim dans les ménages : 38% de ménages sont privés de la nourriture et par conséquent, souffrent de faim modérée.