Bulletin hebdomadaire Kasai Central - Semaine du 24 au 29 septembre 2018

Faits saillants:

Le climat d’insécurité continue à prévaloir dans la ville de Kananga : les cambriolages à répétition.

La ZS de Demba, Bukonde, Tshikula et Katende ont reçu les appuis de ACP, WFP et RACOJ

HI vient d’obtenir un financement de 3 millions $, pour une assistance alimentaire à 40656 bénéficiaires dans les ZS de Demba et Dimbelenge.

Fait marquant : l’insécurité à Kananga

Le climat d’insécurité continue à prévaloir dans la ville de Kananga depuis quelques semaines. Le cambriolage des couvents des religieuses sont enregistrés ces derniers jours.

Les réalisations des partenaires

WFP dans le cadre de l’assistance en vivre pour sauver des vies, le PAM a réalisé les appuis ci-après :

ZS de Demba : la distribution générale de vivres au profit de 60.000 bénéficiaires ZS de Bunkonde : distribution de Cash inconditionnels au profit de 6.385 bénéficiaires à Tshikele2.

En nutrition : 14106 personnes ont bénéficié de l’appui en TSF et 3815 personnes en BSF.

ACP : Après la distribution des intrants réalisés à 600 ménages, dans la zone de santé de Tshikula, Territoire de Dibaya, l’ACP accompagne les bénéficiaires dans le regarnissage et l’entretien des champs.

L’ONG AHADI-RD Congo a distribué 500 kg de semences de maïs reçus du CICR-KANANGA à 200 bénéficiaires vulnérables à partir du samedi 29 septembre 2018. Ces semences sont distribuées dans 4 Zones de Santé (LUKONGA, MIKALAYI, NDEKESHA et TSHIKAJI) du KASAI CENTRAL, à raison de 2,5 kg par ménage.

HI : vient d’obtenir auprès de FFP, le deuxième financement de son programme d’assistance alimentaire de 6 mois (Octobre 2018 – Mars 2019) pour Kasaï Central. 6776 ménages bénéficiaires sont prévus, soit environ 40 656 personnes dans les zones de santé de Demba et Dimbelenge (5421 ménages à Demba et 1355 ménages à Dimbelenge).

Il est prévu deux distributions (1ère distribution en Novembre 2018 et deuxième distribution en février 2019).

Chaque ménage recevra par distribution 54Kg de farine de maïs, 16,5kg de haricot, 4,5 litres d’huile et 0,75kg du sel.

RACOJ :

Est en train de mettre en place les CEP (champs école paysans) à Demba et Katende ;

Il appuie également les associations des agris multiplicateurs avec les semences et réalisé la Vaccination des volailles (vaccin Pseudo-peste aviaire pour +/- 9000 poules)

APROBES : Vient de clôturer son projet d’Appui à la production agricole d’urgence et renforcement de la résilience des Populations affectées par les conflits par la distribution de cash 2ème phase à 3800 ménages bénéficiaires dans les Zones de Santé de Ndekesha (territoire de Kazumba) et de Luambo (Territoire de Luiza) en Province du Kasaï Central.