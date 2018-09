Bulletin hebdomadaire Kasai Central - Semaine du 09 au 15 septembre 2018

Faits saillants:

La ZS de DEMBA, TSHIKULA et MASUIKA ont reçu les appuis de NRC, WFP et ACP

Les membres du SECAL sont prêt à collaborer avec le programme DDRRR de la MONUSCO

Les prix de denrées alimentaires ont pris l’assesseurs dans la ville de Kananga

Les réalisations des partenaires

ZS Demba : réponse humanitaire

NRC : Demba, secteur de Lombelo, ZS Bena Leka :

Globalement 8070 ménages ont été assistés en cash

PAM : distribution des vivres (du 06 au 17/09/2018 dans la ZS de Demba, AS de ZapoZapo, Mpemba, Kalombayi et Demba Cité. Selon le tableau copy CISP Kasai distribution : notre CP a servi 47243 bénéficiaires cela avec 391.985MT ;

PAM : CBT dans la ZS de Bunkonde précisément dans les sites de Tshikele 1 et 2 : 2500 ménages servis, ménages qui couvrent 14196 bénéficiaires avec un montant de 340.704.000FC, en date du 28 au 31/09/2018.

PAM Nutrition : a servi le CP CONOPRO (site de Kabeya Kamuanga : 58 MT) et CISP (site de Luiza / 65.400 MT et Luambo/ 100.845MT) en intrants pour le traitement nutritionnel et la prévention.

Territoire de Dibaya : ACP a distribué les intrants dans la zone de santé de Tshikula, l’Aire de santé de Kalomba en faveur de 600 ménages : dont 423 hommes et 177 femmes.

Territoire de Luiza : NRC a distribué les intrants agricoles dans la ZS Masuika à 5950 ménage. Le kit est constitué de 25 Kgs arachides, 10Kgs Mais, 50gr aubergine, 20gr amarante, 1 houe et 1 binette. Chaque ménage recevra 24$ par Personne et on s’arrête à la taille 10

Kasai central hausse des prix de denrée alimentaire :

Le Prix de denrées alimentaires sur le marché de Kananga a augmenté. Pour cause, la rupture des stocks dans la ville de Kananga, Notamment le prix d’un « Meka » de mais est passée de 1500FC à 2500 FC. La panne du train marchandise (déraillement) est à la base de cette crise.