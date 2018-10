Bulletin hebdomadaire de la Maladie à virus EBOLA(MVE) dans le Nord Kivu et Ituri en République Démocratique du Congo (Semaine du 17 au 23 Septembre 2018)

La République Démocratique du Congo (RDC) a notifié une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu, située dans la partie Est du pays.

A ce jour, les 2 épicentres de l’épidémie, Mabalako et de Beni, continuent à rapporter la majorité des cas avec respectivement 60% (90/150) et 22% (33/150) de l’ensemble des cas confirmés et probables. Avec la Zone de Santé de Tchomia, nouvellement touchée par l’épidémie, 7 autres Zones de Santé ont rapporté au moins un cas confirmé ou un cas probable. Beni a rapporté la majorité des cas (4/8) enregistrés au cours de la semaine du 17 septembre (S38), suivi par Tchomia où 2 cas confirmés ont été enregistrés. Les ZS de Mangina et de Butembo ont rapporté chacune un cas confirmé.

La forte mobilité de la population et certaines poches d’insécurité rendent difficile le suivi de contacts, ce qui justifie l’extension de l’épidémie vers la Province voisine de l’Ituri. Le risque de propagation inter-frontalière reste bien élevé surtout vers l’Ouganda. Les mesures de santé publique inter frontalières sont envisagées entre les deux pays voisins pour éviter cette propagation vers l’Ouganda.

Les résistances observées à Beni et à Butembo deviennent de plus en plus violentes surtout au tour des Enterrements Dignes et Sécurisés (EDS), l’extraction de cas suspects de la communauté vers le centre de traitement Ebola (CTE), et en vers les équipes de vaccinateurs. Pour obtenir l’adhésion et l’implication de la communauté, un plan d’action opérationnel adapté à contexte a été élaboré par la commission de communication des risques et approuvé par la coordination stratégique de la riposte. Les différents réseaux associatifs surtout ceux de jeunes ont été mis à profit comme canal pouvant atteindre le plus grand nombre de jeunes encore réticents de participer activement à la lutte contre la MVE.