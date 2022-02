Bulletin du CERFAM N°8, octobre 2021

ÉDITORIAL

La sécheresse, les inondations, les épidémies ou encore les conflits minent les efforts des pays pour éliminer la faim et la malnutrition et pour parvenir au développement durable. Ces dix dernières années, les catastrophes naturelles ont causé des dommages estimés à près de 1,3 milliard de dollars américains (USD) et touché 2,7 milliards de personnes dans le monde.

Le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde – 2021- révèle que les pays touchés par une combinaison de facteurs multiples ainsi que les pays touchés par un conflit affichent des pourcentages parmi les plus élevés de populations ne pouvant accéder à une alimentation saine et donc en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave: près de 928 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave en 2020, soit 148 millions de plus qu’en 2019.

En Afrique, les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture sont parmi les plus vulnérables face aux répercussions négatives des catastrophes et crises, auxquels s’est ajoutée, depuis le 27 février 2020, la pandémie à coronavirus (Covid-19). Cette pandémie ainsi que les mesures mises en œuvre pour ralentir sa propagation, affectent et perturbent les systèmes alimentaires, notamment la production, le stockage, la commercialisation, la transformation et la distribution des produits agricoles et alimentaires.

Face à ces crises, tisser des partenariats entre gouvernements, organisations internationales, secteur privé et communautés, et agir de façon plus coordonnée s’avèrent primordiale pour sauver dans l’urgence des vies humaines, les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables et renforcer la résilience des populations, principalement des petits agriculteurs, entrepreneurs et leurs familles dont les moyens d’existence dépendent de l’agriculture pluviale et qui sont les plus menacés par le changement climatique. Ce huitième bulletin présente quelques initiatives visant à renforcer la résilience sur le continent.

Renforcer la résilience fait partie des priorités du Programme alimentaire mondial (PAM), qui a élargi sa mission en aide humanitaire pour inclure l’aide aux collectivités et aux gouvernements afin de renforcer leur résistance aux chocs et réduire leur vulnérabilité aux contraintes futures. Pour le PAM et ses partenaires dans la région du Sahel, rendre les populations résilientes face aux catastrophes et crises diverses est une condition première pour promouvoir le développement durable.

Le PAM a ainsi lancé des programmes pour un changement dans l’opérationnalisation de l’approche résilience (page 18), et s’est aussi rapproché des universités, en créant un Réseau des Universités du Sahel pour la Résilience (REUNIR). Ce Réseau sert de plateforme de réflexion commune sur la résilience des populations, confrontées à de nombreux défis dont des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, un accès limité et inégal aux services de base, des marchés mal intégrés, des chocs climatiques récurrents et une insécurité accrue.

L’Union Africaine travaille aussi au renforcement de la résilience des communautés, à travers son Agence de développement et Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD), par le biais d’initiatives mises en œuvre dans la région pour l’accélération de solutions africaines locales qui améliorent la résilience des systèmes de santé aux pandémies et autres chocs. A la page 12 de ce bulletin, vous découvrirez des initiatives clés priorisées par l’Union pour soutenir la reprise après la COVID-19 et créer les structures nécessaires pour atténuer l’impact des futures pandémies, et aussi remettre fermement le continent sur la voie du développement vers l’Agenda 2063.

En République démocratique du Congo, l’un des pays les plus fertiles de la planète, mais exposé aux risques climatiques et aux conflits, les populations sont confrontées à la plus grande crise alimentaire au monde. Depuis 2016, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le PAM, et leurs partenaires gouvernementaux et d’autres organisations ont mis en œuvre un projet intégré en vue de renforcer la résilience des communautés de la province du Tanganyika, d’apaiser les tensions entre les communautés, et renforcer la cohésion sociale et la stabilité (page 10).

La résilience communautaire constitue l’un des domaines d’interventions du Centre d’excellence régional contre la faim et la malnutrition (CERFAM). En collaboration avec l’Alliance française de formation et de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la santé mondiale (Agreenium), le CERFAM a organisé un webinaire le 05 Octobre 2021, qui a réuni des experts de haut niveau issus du Fonds international de développement agricole (FIDA), de l’ONG Action contre la faim, du PAM et de la plateforme paysanne du Niger. A la page 8, vous lirez les défis notés par les panélistes, défis auxquels sont confrontés les agriculteurs africains notamment les petits producteurs et les bonnes pratiques et opportunités pouvant contribuer à améliorer la vie des populations rurales vulnérables.

Renforcer la résilience suppose une analyse approfondie des capacités des communautés à rebondir après une catastrophe, un conflit ou un choc, afin d’apporter une solution aux vulnérabilités inhérentes et permettre à ces communautés d’atténuer les risques à l’avenir. Le renforcement de la résilience pour atteindre l’objectif faim zéro et améliorer la situation des communautés est possible en Afrique, à travers la participation communautaire, des partenariats stratégiques et opérationnels, ainsi qu’une bonne coordination.

Bonne lecture.