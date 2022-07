Bulletin d’information trimestriel du Sous Cluster Violences Basées sur le Genre (SC-VBG), Janvier-Mars 2022

21315 survivants de VBG ont bénéficient d’une PEC médicale , soit 53% dans les 72H après l’incident de viol. (97% des survivants sont des filles et femmes 40% enfants)

17 682 femmes, filles et garçons, y compris les survivant (e)s de VBG ont bénéficié d'une assistance psychosociale dont 783 survivant (e)s de VBG pris en charge dans les espaces sûrs

208 141 personnes sensibilisées sur la VBG, les concepts clés, les risques de VBG et les circuits de référencement vers le Structures de prise en charge

2584 femmes et filles vulnérables, y compris les survivante)s de VBG ont reçu un kit de réinsertion socioéconomique ou scolaire

160 personnes formées sur les concepts clés de VBG dont 45 acteurs de l’Inter Cluster National,

60 membres de réseaux communautaires de protection et 70 leaders d’associations

SITUATION GLOBALE DES VBG EN RDC

La République Démocratique du Congo connaît une situation d’urgence complexe, aggravée par de multiples crises aiguës depuis plus de deux décennies. La crise humanitaire a plongé 27 millions de personnes dans le besoin d’assistance humanitaire en 2022 parmi lesquelles, environ 7.3 millions sont à risque de subir une violence basée sur le genre. L’environnement de protection s’est dégradé à l’Est du pays suite aux conflits armés et inter-ethniques. Même si les provinces de l’ouest et du centre du pays ne sont pas affectées par les conflits armés, l’insécurité, les conflits inter-ethniques liés aux problèmes fonciers et le faible statut des femmes constituent des facteurs de risques de violences basées sur le genre. (PRH 2022)

Selon la Base de données nationale VBG et le Système National d’Information Sanitaire, 30 010 survivants de VBG ont été prise en charge dont 95% de femmes et 3% d’homme. Pour ce qui est de la répartition géographique l’on a majoritairement 10384 (35%) dans le Nord-Kivu, 5457 (18%) dans le sud Kivu et 3828 (%)

