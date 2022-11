Bulletin d’information Cluster Abris et GT Articles Ménagers Essentiels, Octobre 2022

INTRODUCTION

La RD Congo est confrontée depuis plus de deux décennies à l’une des crises humanitaires les plus complexes et prolongées au monde.

Au cours du troisième trimestre 2022, le contexte sécuritaire et humanitaire s'est davantage détérioré avec l’intensification des opérations militaires principalement au Nord-Kivu marqué entre autres par l’incursion du M23; les affrontements armés ou inter communautaires dans les provinces de l’Ituri et du Sud Kivu et très récemment avec la survenance d’un conflit entre les communautés Teke et Yaka à l’Ouest du pays, précisément dans le territoire de Kwamouth (province du Maî-Ndombe). A ceci s’ajoutent les catastrophes naturelles et les épidémies touchant le pays (Ebola, Cholera, Covid 19, etc.).

Les populations obligées de se déplacer subissent la perte quasi-totale de leurs biens et la destruction de leurs abris. Elles vivent en promiscuité dans des familles d'accueils, en centres collectifs, et certaines dorment à la belle étoile.

Les acteurs du Cluster Abris (17 acteurs) et du GT AME (29 acteurs) ont apporté des assistances sectorielles en faveur des familles affectées par les crises dans le pays. Au total, 388 000 personnes ont été assistées en Abris, dont 59 % à travers la distribution en nature, 22 % à travers la modalité cash et 19 % à travers une approche mixte. Pour le secteur AME, 1 482 000 personnes ont été assistées, dont 59 % à travers la distribution en nature et 41 % à travers la modalité cash (y inclus le voucher). Pour les deux secteurs, les femmes représentent 53 % des personnes assistées.