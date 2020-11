Bulletin d’information trimestriel du Sous Cluster Violences Basées sur le Genre (SC-VBG), juin 2020

1-SITUATION GLOBALE DES VBG EN RDC

La République Démocratique du Congo connaît une situation d’urgence complexe, aggravée par de multiples crises aiguës depuis plus de deux décennies. La dégradation de la situation humanitaire exacerbée par les mesures de prévention du gouvernement face à la pandémie du COVID-19 a provoqué une crise aiguë plongeant 10,9 millions de personnes dans le besoin d’assistance humanitaire en prévention et prise en charge VBG en 2020. A la suite des conflits armés et inter-ethniques, l’environnement de protection s’est sérieusement dégradé dans les provinces de l’Est du pays. Même si les provinces de l’ouest et du centre du pays ne sont pas affectées par les conflits armés, l’insécurité et le faible statut des femmes constituent des facteurs de risques de protection. Dans un tel environnement, les femmes et les filles sont à haut risque de subir les violences sexuelles et basées sur le genre ; Au premier semestre 2020, 26 908 cas de VBG ont été déclarés et pris en charge au niveau des différentes structures médicales du pays.

2-EVOLUTION DES CAS DECLARES DE VBG EN RDC

Au total, 26 908 cas de VBG ont été déclarés entre janvier et juin 2020. On observe globalement une recrudescence des cas de VBG. En effet, Comparé à la période janvier-juin 2019, le nombre de cas déclarés de VBG de janvier à juin 2020 a significativement augmenté de 57%. Par ailleurs, entre le 1er et le 2ème trimestre 2020 le nombre de cas déclarés de VBG est passé de 11800 à 15108, soit une augmentation de 28%.

Il importe également de noter que cette tendance à la hausse n’a pas été observée dans toutes les provinces. Parmi les vingt-six (26) provinces, comparés à la période janvier-juin 2019 :