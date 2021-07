Bulletin d’information sur la Coordination civilo-militaire (CMCoord) en RDC - Bulletin n° 001/21

FAITS MARQUANTS

La note de cadrage sur la coordination civilo-militaire (CMCoord) en RDC a été validée par l’Equipe Humanitaire Pays en mars 2021

CHIFFRES CLÉS

04 Pôles de coordination humanitaire avec une démarche CMCoord

Plus de 300 Acteurs humanitaires sensibilisés à la CMCoord (2020)

900 Militaires formés ou sensibilisés à la CMCoord (2020)

HISTORIQUE DE LA CMCOORD EN RDC – Eléments clés

Sous le pilotage et la coordination d’OCHA, des activités de coordination civilo-militaire (CMCoord) ont été mises en places depuis de nombreuses années en RDC. La CMCoord a pour objectif de faciliter l’assistance humanitaire et de renforcer l’application des principes humanitaires à travers les efforts de dialogue entre la communauté humanitaire et les forces armées en présence dans le pays. Celle-ci s’articule notamment autour de : l’établissement et la maintien d’un dialogue avec les forces militaires, la mise en place d’un mécanisme d’échange et d’interaction, le dévéloppment de directives spécifiques au contexte : la formation et le plaiodyer, l’intervention en soutien sur les questions d’accès humanitaire, de protection des civils, de préservation de l’espace humanitaire, des conditions de recours aux escortes armées, etc.

Au regard du contexte sécuritaire qui prévaut en RDC, et particulièrement dans les provinces de l’Est du pays, le défi majeur auquel les acteurs humanitaires font face demeure les contraintes de sécurité et leur impact sur l’accès et l’espace humanitaire. L’appui de la CMCoord est donc crucial pour faciliter et renforcer cet accès. Le respect des principes CMCoord par les acteurs humanitaires est également un enjeu majeur. En effet, toute action tendant à une confusion de rôle ou perception de collaboration peut altérer la neutralité de la communauté humanitaire dans son ensemble. Ce risque est d’autant plus exacerbé dans un contexte tel que la RDC, où l’acceptation des acteurs humanitaires est fragilisée dans certaines zones. OCHA sensibilise donc également les acteurs humanitaires.

Depuis 2014, des directives nationales CMCoord entre les acteurs humanitaires et la MONUSCO ont été adoptées. Celles-ci sont toujours en vigueur et constituent un des fondements de la CMCoord en RDC. De 2018 à 2020, des actions spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE). Par ailleurs, une démarche harmonisée a été initiée dans les pôles de coordination humanitaire de l’Est du pays et la communauté humanitaire a souhaité que cette démarche puisse être renforcée. Une note de cadrage sur la coordination civilo-militaire, orientant la stratégie CMCoord en RDC. a ainsi été discutée et validée par l’Equipe Humanitaire Pays en mars 2021. Elle constitue la base pour l’opérationalisation de la stratégie CMCoord dans les différents pôles humanitaires. Elle sera déclinée dans des feuilles de route actuellement en cours de finalisation.

Dans les différents pôles humanitaires, les activités civilo-militaires sont soit intégrées au sein des mécanismes de coordination déjà existants (comme en Ituri et au Nord-Kivu), soit au sein de plateformes spécifiques (SudKivu et Tanganyika). Dans les provinces du Kasaï,la CMCoord relève des activités regulières des acteurs humanitaires et la démarche sera harmonisée prochainement avec les autres pôles. Parmi les mécanimes existants, on peut citer la coordination humanitaire mais également ceux relatifs à la sécurité, à la protection des civiles, au dialogue avec les autorités, (Comité de liaison, etc.).

La mise en œuvre des activités CMCoord en RDC a été freinée l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Cela a eu un impact notamment sur les programmes de formation des contingents militaires de la MONUSCO et des FARDC, cette dernière étant toujours suspendue à ce jour. Toutefois, des avancées sont notables. Au total, en 2020, 125 militaires de la MONUSCO ont été formés (c’est-à-dire qu’ils sont alors euxmêmes capables de sensibiliser les personnel) et 775 sensibilisés. Par ailleurs, plus de 300 membres de la communauté humanitaire (points focaux sécurité, membres du forum des ONG et de INSO, membres des CLIO et CRIO, etc.) ont été formés / sensibilisés aux directives et principes CMCoord. Un point focal CMCoord est présent au sein de chaque sous-bureau d’OCHA, facilitant les échanges d’informations et l’engagement entre les parties prenantes.