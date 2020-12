Bulletin d’information - Cluster protection hub - Sud-est (octobre 2020)

ZOOM SUR LE TERRITOIRE DE NYUNZU- COORDINATION DES ACTIVITES DE PROTECTION

La situation sécuritaire reste très dynamique dans la partie Nord Est (Kongolo, Kalemie, Nord de Nyunzu) encore insécurisée et inaccessible mais également la présence de plusieurs zones minières ou les groupes armés sont encore actifs et les opérations militaires y sont en cours. Les incursions fréquentes des groupes armés venant du Sud Kivu et Maniema continuent de fragiliser la situation sécuritaire dans cette partie de la province. A cela s’ajoute l’activisme des milices Twas et bantous ainsi que différentes factions Mai Mai.

Dans la partie Sud et Nord-Ouest, le retour d’une grande partie de la population est signalé avec la poursuite des activités humanitaires. La présence des militaires sur l’axe rassure les populations malgré quelques incursions sporadiques attribuées aux milices et groupes armés qui commettent des actes de vols, extorsions de biens et pillage. Ces actes constituent le frein au retour pour certains habitants qui sont toujours en milieu de déplacement.

La cohabitation pacifique entre les twa et bantous n’est pas encore effective entre les deux communautés car plusieurs incidents et tensions intercommunautaires persistent suite au retour des Twas dans les villages à majorité bantou mais aussi des cas de représailles dans certains villages d’où nécessité de poursuivre les activités de mis en confiance des communautés. Depuis la reprise des activités humanitaires dans le Territoire de Nyunzu au mois de juillet 2020 suite à plusieurs plaidoyers pour la mobilisation des fonds par les acteurs humanitaires, plusieurs réponses aux besoins exprimés par les bénéficiaires se mettent progressivement en place. Une vingtaine d’acteurs sont présents dont neuf (9) acteurs de Protection.

Plusieurs gaps persistent principalement en Protection, Education et Abri. Les membres du Cluster Protection renforcent leur présence à Nyunzu et poursuit également l’analyse des problèmes et risques de protection en lien avec les réponses humanitaires en cours au vu de la sensibilité du contexte. Une formation des acteurs sur la prise en compte du principe DO No Harm est planifiée pour le mois de décembre 2020. En vue de mieux coordonner les activités de protection dans le territoire de Nyunzu un groupe de travail de protection a été mis en place et la première réunion s’est tenue le Mercredi 28 Octobre 2020.