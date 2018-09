Bulletin bi-hebdomadaire Kor-Lom-Sank, Semaines du 09 au 16 Sept 2018

Hausse des prix des denrées alimentaires dans le marché de Lodja de suite du blocage de la route Lodja-Katako

Diminution sensible de la production d’oranges dans la zone de santé de Tshishimbi (Tshilenge)

Toutes le zones de santé du Kasaï Oriental sont en épidémie de choléra, OMS et DPS

FAITS MARQUANTS

KASAÏ ORIENTAL : Selon l’OMS, toutes les zones de santé du Kasaï Oriental sont en épidémie de choléra. A la 36ème semaine, 347 cas ont été identifiés avec 17 décès, un taux de létalité de 5 %, comparativement à la 35ème semaine où le taux été de 4%. Dans la zone de santé de Tshishimbi, les orangers sèchent et la cause demeure inconnue à ce jour. Sur 1500 plants, il reste une centaine, selon Congo Village School Project, et de l’autre côté, la production des oranges a sensiblement diminué à cause de la mouche blanche. Quand elle pique, le fruit tombe avant la maturité.

SANKURU : blocage de la circulation des personnes et des biens dans l'une des routes principales qui alimentent les cités de Lodja et de Katako, ce qui a provoqué la hausse des prix des aliments dans le marché de Lodja (la tasse du riz est passée de 250 à 800 FC, la tasse de farine de manioc est passé de 50 FC à 100 et la tasse de farine maïs de 100 FC à 200 FC, pénurie de viande fraîches, poissons, etc.), selon CARITAS TSHUMBE. A l’origine, un conflit foncier entre le village NGOLO (Territoire de Katako-Kombe) et LOKUKE / ASANGA WA VADI (Territoire de Lodja), dans la zone de santé de de DJALO NDJEKA.

LOMAMI : l’évaluation rapide effectuée par CONCERN dans les aires de santé de Cipuka- Kamaziya- Lubi révèle que ces zones n’ont jamais reçu de l’aide depuis les événements de Kamuena Nsapu. Les pertes en moyens (outils de travail, semences) ont aussi eu un impact sur la capacité productive locale en 2018. 88% des ménages enquêtes ont déclaré la perte de cultures comme le problème principal qui empêche un accès adéquat a l’alimentation. Les besoins prioritaires sont la sécurité alimentaires/vivres : Cash affecté aux dépenses alimentaires et restauration des stocks de semences.