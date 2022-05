Bintou Keita condamne les attaques du M23 contre l’armée congolaise et la MONUSCO

Goma, 22 mai 2022 - La Représentante Spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita, condamne avec la plus grande fermeté les attaques du Mouvement du 23 mars (M23) contre les Forces armées de la RDC et contre les casques bleus de la MONUSCO ce matin dans la zone de Shangi, territoire de Rutshuru, Nord-Kivu.

Après avoir attaqué les positions FARDC, les rebelles du M23 ont délibérément ciblé les casques bleus de la MONUSCO en position dans la zone, qui ont riposté conformément à leur mandat. Une opération conjointe FARDC-MONUSCO a ensuite été lancée pour libérer la zone des combattants M23, avec pour objectif prioritaire la protection des civils et dans le respect de la politique de diligence sur la prévention des violations des droits de l’homme.

La Représentante spéciale déplore à cet égard les nouveaux déplacements de populations civiles suite à ces affrontements. L’évaluation des conséquences de ces attaques et des besoins humanitaires est en cours et ce, en coordination avec les agences, fonds et programmes concernés.

Elle appelle le M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, conformément aux engagement pris dans le cadre du processus de Nairobi, à déposer les armes sans conditions, et à adhérer au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

La Représentante spéciale rend hommage à la bravoure et à la détermination des casques bleus qui ont riposté à ces attaques. Dans ce climat et cette situation sécuritaire difficile dans la province, elle réitère son appel à toutes et à tous de ne pas céder aux campagnes de désinformation contre la MONUSCO et son mandat.

A cet égard, Bintou Keita rappelle le soutien de la MONUSCO au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la stabilité dans l’est du pays, et soutenir le désarmement de tous les groupes armés.