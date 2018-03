Avis aux médias: Visite du Chef de L’humanitaire de L’ONU en Republique Democratique du Congo - 11 au 13 mars 2018

QUI : Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence

QUOI : Mission en République démocratique du Congo

QUAND : 11 au 13 mars 2018

OU : Kinshasa et Kalemie

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock, effectuera une visite en République Démocratique du Congo du 11 au 13 mars 2018.

Il s’agit de la première visite de M. Lowcock en RDC depuis sa nomination à ce poste en 2017. En République démocratique du Congo, des années d’instabilité et de conflit ont contribué à créer une des crises humanitaires parmi les plus complexes au monde. A ce jour, près de 4,5 millions personnes ont été déplacées, faisant de la RDC le pays africain le plus touché par les déplacements internes. Plus de deux millions d’enfants courent le risque de mourir de malnutrition et plusieurs provinces ont connu une détérioration des conditions humanitaires ces derniers mois. En début d’année, la communauté humanitaire de la RDC a lancé un appel de fonds record de 1,68 milliard de dollars afin de répondre aux besoins de près de 10,5 millions de personnes.

M. Lowcock sera accompagné de Mme Sigrid Kaag, Ministre hollandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement. Ils rencontreront les autorités congolaises à Kinshasa avant de se rendre à Kalemie, province du Tanganyika, pour évaluer la situation humanitaire.

M. Lowcock entend capitaliser cette visite en vue d’obtenir un appui considérable à la réponse humanitaire, déjà importante en RDC, et inviter les donateurs internationaux à la toute première conférence des donateurs pour la RDC à être organisée à Genève le 13 avril prochain.