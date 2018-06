Audit du fichier électoral de la République Démocratique du Congo (6-25 mai 2018) - Rapport Final

Publication du rapport final de la mission d’audit du fichier électoral de l’OIF en RDC

A la demande de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la République Démocratique du Congo (RDC), une mission d’audit du fichier électoral a été dépêchée par l’Organisation internationale de la Francophonie à Kinshasa, du 6 au 25 mai 2018. Cette mission s’est inscrite, comme le veut la pratique de l’OIF, dans une démarche inclusive, transparente et exigeante. Ainsi, un Comité d’audit a été mis en place et regroupait les experts de l’OIF, les représentants de la CENI ainsi que 23 experts désignés par la majorité (5), l’opposition (5), la société civile (7), les organisations de défense et de promotion des droits des femmes (2) et la communauté internationale (Union africaine, SADC, MONUSCO et Union européenne).

A l’issue de cet audit, les conclusions préliminaires ont été présentées, en séance publique, le 25 mai 2018 à Kinshasa. Le rapport définitif de cet audit a été transmis à la Commission électorale nationale indépendante de la République Démocratique du Congo. Ce rapport, qui rend compte de l’analyse qualitative et quantitative des données du fichier électoral, a identifié les forces et faiblesses et a formulé des recommandations à court et moyen terme.

La mission de l’OIF tient à remercier la CENI pour la disponibilité de son personnel ainsi que pour l’accès aux documents. Elle réitère la nécessité pour la CENI de mettre en œuvre les recommandations à court terme figurant dans ce rapport afin d’asseoir la fiabilité de ce fichier et renforcer ainsi la confiance des acteurs dans le processus électoral.