Attaques aux Interventions Contre l’Ebola 9Juillet et 16 Septembre 2019)

Les dernières informations disponibles sur la sécurité, sûreté et l’accès en sources ouvertes concernant les attaques rapportées à l’encontre des soins de santé en République Démocratique du Congo

15-16 Septembre 2019: À Uvira, dans la province de Sud Kivu, deux hommes armés non identifiés auraient assassiné un médecin à son domicile pendant la nuit. La victime travaillait dans un hôpital local géré par des religieuses au moment de son décès. En réaction à cet évènement, tous les hôpitaux de la province de Sud Kivu fourniront un service minimum pendant trois jours pour protester les « assassinats récurrents des médecins » dans la région. Sources: Radio Opaki, L’Essentiel, La Prunelle RDC et Politico.

12-13 Septembre 2019: À Uvira, dans la province de Sud Kivu, deux agresseurs non identifiés ont enlevé un médecin pendant la nuit dans un hôpital général de référence, où il travaillait lors de son enlèvement. Le médecin a été par la suite libéré quelques jours plus tard, le 17 Septembre. Source: La Prunelle

08 Septembre 2019: Sur le territoire de Lubero, dans la province de Nord Kivu, des membres présumés de la milice Maï Maï ont saccagé et mis feu à l’installation de santé de Makumbo pendant la nuit. Source: Radio Moto 02 Septembre 2019: À Goma, dans la province de Nord Kivu, au moins 22 professionnels de la santé ont manifesté, réclamant le respect de leurs droits professionnels. Source: ACLED

Tout au long du mois d’août 2019: dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, les médecins font toujours face à des attaques de plus en plus nombreuses et une résistance au sein des communautés locales. Le gouverneur de Nord Kivu a toutefois annoncé que ceux qui diffusent des informations erronées pour entraver les efforts secours humanitaires risqueraient d’être arrêtés. Sources:

AP et Reuters

26 Août 2019: À Walikale, dans la province de Nord Kivu, le corps d’un médecin assassiné a été retrouvé. Source: ACLED

13 Août 2019 (DOA): Dans la ville de Mbau, dans la province de Nord Kivu, des activités de mission liées à Ebola dans la région ont été suspendues après que des éléments présumés des ADF aient attaqués et tués six personnes, dans des circonstances non précisées, dont l’un dirigeant de la société civile. Source: CIDRAP

08 Août 2019 : Mise à jour : Les autorités locales ont arrêté trois médecins congolais pour l’assassinat d’un médecin camerounais de l’OMS dans la ville de Butembo (province de Nord Kivu), en avril dernier. Source: BBC

06 Août 2019: Près du village Lambo Katenga, à environ 150 km au nord de Kalemie, dans la province de Tanganyika, un groupe de 15 militants Maï Maï ont tendu une embuscade au président du comité local de la Croix Rouge et à d’autres civils. Les auteurs du crime ont battu toutes les victimes, ils les ont attachées, et leur ont volé leurs objets de valeur. Deux civils ont été blessés. Source: AWSD

03 Août 2019: Près de Butembo, à Palatalisa, dans la province de Nord Kivu, un groupe armé non identifié a attaqué le convoi de l’Équipe d’Intervention Ebola avec des armes à feu, endommageant plusieurs véhicules.

Source: ACLED

21 Juillet 2019: À Vuhesi, dans la province de Nord Kivu, des auteurs non identifiés ont incendié un centre de traitement du virus Ebola. Source: Africa News

17 Juillet 2019: À Butembo, dans la province de Nord Kivu, des hommes armés non identifiés auraient tué un professionnel de santé, responsable du virus Ebola. Source: ACLED

15 Juillet 2019: Près d’Isale, dans le district de Beni, dans la province de Nord Kivu, des hommes armés non identifiés auraient attaqué la maison d’un professionnel de santé, blessant grièvement sa femme avec une machette et menaçant l’agent de santé. Source: ACLED

13-14 Juillet 2019: Dans la ville de Mukulia, dans la province de Nord Kivu, des agresseurs non identifiés ont tué deux professionnels de la santé locaux responsables du virus Ebola. Les victimes avaient reçu des menaces depuis décembre dernier, et l’une d’elles avait déjà été attaquée à une date non précisée. Sources: AWSD2 ,

Reuters, The New Humanitarian et VOA News.