Attaques aux Interventions Contre l’Ebola, 15-30 novembre 2019

Novembre 2019: À Beni, dans la province du Nord-Kivu, des membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge ont limité leurs déplacements dans la ville en raison de l'insécurité croissante dans la région. Source: Radio Opaki

18 novembre 2019: À Butembo, dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, le personnel local impliqué dans la riposte de la maladie à virus Ébola dans deux centres de traitement ont repris le travail après trois jours d’arrêt. Les travailleurs réclament deux mois d’arriérés de salaire auprès du gouvernement central. Sources: Radio Opaki et Actualité

19 novembre 2019: À Boikene, dans la province du Nord-Kivu, des rebelles ougandais des ADF auraient attaqué le centre de santé local, tuant six civils et en capturant dix autres. Source: ACLED1

25 novembre 2019: À Tshilenge, dans la province du Kasaï-Oriental, sept médecins et quatre agents administratifs de l'hôpital général de référence ont été suspendus pour suspicion de détournement de fonds.

Source: Radio Opaki

26 novembre 2019: À Beni, dans la province du Nord-Kivu, le personnel non essentiel engagé par l’OMS dans la riposte de la maladie à virus Ébola a été transféré de la région en raison de troubles civils violents persistantes au cours desquelles des manifestants ont également pris d'assaut une installation de la MONUSCO. L'UNICEF a aussi évacué une partie de son personnel, tandis que certaines ONG ont suspendu temporairement leurs opérations. Sources: WHO et The Guardian

28 novembre 2019: Près de Mangina, dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu, une attaque attribuée aux miliciens Maï-Maï sur un bureau de coordination de l’intervention des Nations Unies contre le virus Ébola aurait fait quatre agents de santé mort. Les opérations contre le virus Ébola dans la région ont été suspendues.

Apparemment, seulement l’ONG Médecins Sans Frontières continue à opérer dans la zone. Sources: AWSD , Actualité, Media Congo, Radio Opaki I, Radio Opaki II, 7sur7, The Guardian et WHO

28 novembre 2019: À Biakato, dans la province de l'Ituri, des hommes armés ont attaqué une base de l'OMS. L'attaque aurait fait un nombre indéterminé de morts dont deux agents commis à la vaccination, ainsi que des blessés et d'autres qui n'auraient toujours pas été comptabilisées. On ignore toujours qui était derrière les attaques, les sources ayant identifié à la fois les milices ADF et les milices Maï-Maï. Après l'attaque, les activités de riposte contre la maladie à virus Ébola ont été suspendues momentanément. Sources: Actualité, Media Congo, Radio Opaki I, Radio Opaki II, 7sur7, The Guardian et WHO

29 novembre 2019: Dans la ville d'Oicha, dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu, un poste de contrôle sanitaire de la riposte contre Ébola a été incendié par des jeunes non identifiés. Source: Actualité