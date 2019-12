Appel lancé par le Greffe de la CPI aux experts en réparation pour les victimes dans le cadre de la procédure des réparations dans l’affaire Le Procureur c. Bosco Ntaganda

Conformément à la norme 110-2 du Règlement du Greffe et de la règle 97-2- du Règlement de procédure et de preuve, le Greffe de la Cour pénale internationale fait appel aux experts pour assister la Cour dans le domaine des réparations dans l'affaire Le Procureur c. Bosco Ntaganda afin de mettre en œuvre la décision rendue par la Chambre de première instance VI le 5 décembre 2019 établissant un calendrier en matière de réparation et ordonnant au Greffe de la Cour d'identifier au minimum trois experts spécialisés dans certains domaines listés ci-dessous (ICC-01/04-02/06-2447).