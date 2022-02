Appel au financement du plan de réponse humanitaire : 1,88 milliard USD sont nécessaires

Kinshasa, 17 février 2022 : Le Gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire appellent à la mobilisation des fonds nécessaires pour mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2022 qui vise à apporter de l’aide à 8,8 millions de personnes.

La situation humanitaire en RDC demeure grave et complexe pour des millions de Congolais, majoritairement dans l’Est du pays. Les ONG nationales et internationales ainsi que les agences humanitaires des Nations Unies estiment que 27 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire —nourriture, eau, médicaments, abris, protection, entre autres— en 2022. Parmi ces 27 millions, 8,8 millions de personnes, considérées les plus vulnérables, seront ciblées en priorité. « Le quotidien de millions de personnes demeure pénible. Souvent vivant dans l’insécurité, contraintes de se déplacer parfois plusieurs fois, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins vitaux réduisant leurs perspectives pour une vie meilleure. L’aide humanitaire reste cruciale pour la survie de ces enfants, ces femmes et ces hommes. » a dit Suzanna Tkalec, la Coordonnatrice humanitaire par intérim en République démocratique du Congo.

Cette année, on estime que 27 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire aigüe, faisant de la RDC le pays avec le plus grand nombre de personnes en insécurité alimentaire au monde. Sur près de 4,2 millions de personnes souffrant de la malnutrition aigüe globale, 2,4 millions sont des enfants de moins de cinq ans ; 5,5 millions de personnes — le plus grand nombre sur le continent africain — sont déplacées à l’intérieur du pays, principalement à cause des conflits armés. La vulnérabilité des populations est aussi aggravée par des problématiques structurelles telle la pauvreté extrême des populations ainsi que l’insuffisance des infrastructures de base.

En 2021, malgré un taux de financement de 39% du plan de réponse humanitaire pour 2021, le taux le plus bas de ces 10 dernières années, l’assistance humanitaire a eu un impact sur la vie des milliers de personnes : au 30 septembre, plus de 5,4 millions personnes ont vu leurs besoins alimentaires couverts, 1,2 million d’enfants atteints de malnutrition aigüe ont eu accès à des soins, plus de 2,1 millions de personnes ont bénéficié des transferts monétaires permettant d’acheter notamment des produits et aliments de première nécessité. « L’aide humanitaire demeure capitale pour des millions de personnes. Cette année encore, nous avons besoin de la générosité de tous afin de porter secours aux personnes les plus vulnérables », a déclaré Suzanna Tkalec.

