Aperçu des Vulnérabilités Identifiées Octobre 2020 – Juillet 2021 : Analyse conjointe des données secondaires, Cluster Éducation et GTPE (juillet 2021)

Violence sexuelle et basée sur le genre

Pendant les fermetures d'écoles liées au COVID-19, les communautés, les agents de santé et le personnel éducatif ont signalé une augmentation des violences sexuelles, des relations sexuelles transactionnelles, des mariages d'enfants et des grossesses précoces. Ayant perdu l'environnement protecteur de l'école, les enfants couraient un risque plus élevé de violence sexuelle à la maison et dans la communauté. OCHA a rapporté une hausse de + 86 % de ces violences entre janvier et septembre 2020 en comparaison avec l’année 2019. Entre janvier et mars 2021, 18 263 cas de violence basée sur le genre (VBG) ont été déclarés et pris en charge (dont 38 % sont des personnes de moins de 18 ans), ce qui représente une augmentation de + 55 % contre 11 800 en 2020 (Sous Cluster VBG).

En plus, l’ONU a vérifié que 396 filles et 2 garçons ont été soumis à des violences sexuelles par des groupes armés en 2020, dont 192 au Nord-Kivu et 50 en Ituri. Le taux est vraisemblablement plus haut, tenant en compte que le Sous Cluster VBG a jugé 5 provinces au niveau de sévérité « catastrophique » : Nord-Kivu (6156 cas), Kasaï-central (2465 cas), Sud-Kivu (2235 cas), Ituri (1581 cas), Tanganyika (1147 cas).

Les filles enceintes et mères adolescentes peuvent être exclues de la rentrée scolaire donné que la RDC n’a pas de loi qui protège spécifiquement leur continuité de l'éducation. 65 % d’informateurs clés de REACH au Nord-Kivu citent le mariage précoce comme la raison pour laquelle les filles en âge d’aller à l’école secondaire qui n’y fréquentaient plus (ou moins) depuis sa réouverture. Globalement, il manque de la capacité technique pour faciliter la réinsertion scolaire des enfants survivants de VBG (Sous Cluster VBG).