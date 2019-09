António Guterres visite le centre de transit et la Base militaire de la MONUSCO à Munigi

AMADOU BA

L’un des temps forts du périple du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans le Nord Kivu, l’après-midi de ce samedi 31 août 2019, a été la visite du centre de transit de Munigi.

Mis en place par la MONUSCO en 2014, le centre de transit de Munigi avait comme objectif principal de loger les combattants et leurs dépendants durant les phases volontaires du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR), pour les combattants locaux, et Désarmement, Démobilisation, et Réinsertion, Rapatriement, Réintégration et Réinstallation (DDRRR), pour les combattants étrangers.

A ce jour, le centre de transit de Munigi héberge 30 individus, dont 21 ex-combattants congolais, 4 ex-combattants Rwandais, 2 ex-combattants Malawites, 1 ex-combattant Ougandais et 2 dépendants Rwandais.

Au cours de sa visite des installations, le Secrétaire général des Nations Unies a échangé avec les ex-combattants et leurs femmes et enfants. Ces derniers ont jugé satisfaisantes les conditions d’hébergement dans ce site. Ils ont par ailleurs exprimé leur volonté de regagner leurs pays et milieux géographiques respectifs.

Depuis le début de 2019, le centre de transit de Munigi a accueilli plus de 700 ex combattants et leurs dépendants. Parmi eux figurent plus de 500 congolais, 165 Rwandais et 24 autres nationalités.

La majorité des combattants étaient affiliés aux groupes armés Nyatura et FDL/CNRD, tandis que pour les combattants Rwandais, la majorité était issu des rangs des FDLR/ FOCA.

A noter que de 2002 à 2019, plus de 33 000 ex-combattants FDLR et leurs dépendants ont été rapatriés au Rwanda par la MONUSCO.

Sur un autre plan, la section DDRRR de la MONUSCO gère depuis 2016 tout un programme de réduction de la violence Communautaire.

Jusqu’en août 2019, 177 projets de réduction de la violence communautaire ont été réalisés en RDC, dont 29 sont toujours en cours.

Ces projets ont profité aux membres des communautés locales, en particulier les femmes vulnérables, les ex-combattants et les jeunes en risque.

Au terme de ces inspections, le Secrétaire général et sa délégation ont tenu une réunion avec les responsables de la Base Opérationnelle de Combat (COB) du contingent indien de la MONUSCO qui jouxte le camp de transit de Munigi.