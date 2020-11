Analyse succincte des données de monitoring de protection – Provinces Tanganyika et Haut Katanga janvier - août 2020

Durant les huit premiers mois de l’année 2020, la situation sécuritaire imprévisible et volatile dans la province de Tanganyika et du Haut Katanga (Pweto). Elle a été marquée par la poursuite des incursions et attaques des Maï-Maï et miliciens Twa dans tous les territoires couverts par le projet de monitoring, causant des mouvements de population pendulaire et massif de février à juin principalement dans les territoires de Nyunzu, Moba, Kalemie et Manono. Ces incursions créent des mouvements cycliques de population, augmentent la vulnérabilité des populations avec les pertes de biens et moyens de subsistances, destruction des infrastructures de bases et appauvrissement de la population ainsi que de nombreuses atteintes aux droits humains (pertes de vies humaines, pillages, incendies de maisons, extorsions, enlèvements) et autres problèmes de protection.

Les litiges frontaliers entre la Zambie et la RDC dans le territoire de Moba, aire de santé de Muliro, localités de Muliro et Kibanga ont été à la base de plusieurs violations des droits humains commises par les éléments militaires zambiens sur le sol congolais. Notons également l’insécurité dans les territoires de Pweto, Mitwaba et une partie du territoire de Manono attribuée à la Milice BAKATA KATANGA ont provoqué les mouvements de population (retour) dans le territoire de Pweto, en particulier dans la zone de santé de Kilwa.

Les hot spots restent le Triangle Sud Kivu- Maniema –Tanganyika, l’axe Kalemie-Bendera, où l’activisme des groupes armés et milices (Mai-Mai Malaïka & Apana na pale ; milices twa & bantoue) opérant à partir des provinces voisines du Sud Kivu et du Maniema, persiste