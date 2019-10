Analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë - Juillet 2019 – Mai 2020 17e Cycle, publié en août 2019

Situation attendue pour la période courante de Juillet à Décembre 2019 :

Dans le contexte de la République Démocratique du Congo, il est parfois difficile dans certaines zones du pays, de dissocier les problématiques structurelles aux problématiques conjoncturelles qui impactent négativement la capacité de résilience des ménages face aux multiples chocs et aléas auxquels ils font face. Les principaux facteurs qui influencent la sécurité alimentaire des ménages sont d’une part l’insécurité, l’activisme des groupes armés et les conflits intercommunautaires avec comme conséquence les déplacements des populations qui abandonnent leurs zones des moyens d’existence et affectent fortement l’accès aux biens et services sociaux de base, et d’autre part la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, le retard et le déficit des pluies dans certaines zones limitées du pays, les épidémies, la précarité des infrastructures routières, la faible application des politiques agricoles, ainsi que la limitation de l’accès aux champs. Globalement la situation de la sécurité alimentaire demeure préoccupante dans les zones affectées par l’insécurité civile (activisme des groupes armés, conflits intercommunautaires, etc.) qui est à l’origine des mouvements des populations au cours des dernières années. Il s’agit notamment des provinces du Kasaï, du Kasaï Central, du Tanganyika, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri. Le territoire de Yumbi, dans le Maï-Ndombe, demeure une zone à suivre de près après les affrontements meurtriers entre les communautés Banunu et Batende. Selon la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM, on estime à plus de 2,9 millions de personnes nouvellement déplacées internes dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et le Kasai Central. Selon les chiffres de l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), au cours de ces dernières années, plus de 10,8 millions de nouveaux déplacements liés aux conflits et à la violence ont été enregistrés en Afrique subsaharienne dont plus de 3 millions de personnes se trouveraient en République Démocratique du Congo où des décennies de troubles continuent de provoquer de nouveaux déplacements en sus de facteurs économiques et préventifs. A la mi-juin 2019, on estimait à environ 300 000 le nombre de personnes déplacées dans la province de l'Ituri. Les conflits inter-ethniques dans cette province ont provoqué une flambée des déplacements. Les combats intenses entre les forces armées congolaises (FARDC) et des groupes armés non étatiques, ainsi que la poursuite des affrontements entre les communautés Hema (éleveurs) et de Lendu (agriculteurs), constituent la principale cause des déplacements de populations en Ituri.

Les effets négatifs des conflits inter-ethniques et armés continuent d’affecter les moyens d’existence des ménages, principalement les activités agricoles et le commerce qui sont les principales sources de revenus des ménages en milieu rural. Les résultats de l’enquête EFSA conduite par les Ministères du Plan et de l’Agriculture avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) entre Mars et Mai 2019 démontrent clairement le fait que les personnes déplacées internes (PDI) et celles qui retournent dans leurs villages après un déplacement du fait des conflits armés, y compris celles expulsées de l’Angola sont les groupes les plus affectés par l’insécurité alimentaire aiguë. Aux conflits et à l’insécurité, s’ajoutent des facteurs qui limitent la production agricole, tels que la recrudescence des maladies des plantes, l’expansion de la Chenille Légionnaire d’Automne (CLA) qui attaque le maïs, la principale céréale du pays, la faible fertilité et l’accès limité aux sols dans quelques territoires en plus des perturbations climatiques qui continuent à affecter le niveau de la production des ménages à travers le pays. Les épidémies, dont la maladie à virus Ebola qui affecte quelques territoires du Nord-Kivu et de l’Ituri, sont venues s’ajouter sur un contexte de sécurité alimentaire déjà fragilisé par des activités des milices et des attaques dirigées contre des civiles par des groupes armés.

Les résultats de l’analyse IPC Chronique conduite en 2016 indiquent que des disparités socio-économiques compromettent les facteurs de production liés à l’accès limité aux terres arables, aux sources d’énergie et au micro-crédit, à la dégradation des routes de desserte agricole et à la faible stimulation des filières. Outre le capital physique et le capital financier qui font défaut sur la majeure partie du pays, l’accès universel à une nourriture saine en quantité suffisante et l’utilisation des aliments disponibles nécessitent un changement profond des habitudes alimentaires et une nette amélioration de l’approvisionnement en eau de boisson. La réponse adéquate à une forte demande alimentaire locale doit surmonter les contraintes qui affectent le capital humain, les chaînes de valeurs de production, l’accès aux capitaux financier et physique, la maîtrise des changements climatiques et leurs corollaires, la dégénérescence des cultures, les épizooties etc. L’insécurité alimentaire chronique sévère niveau 4, la pire de la classification, est identifiée dans les provinces du Centre, du Sud et NordEst à savoir le Tanganyika, le Maniema, le Sud-Kivu, le Haut Uélé, la Mongala, la Tshuapa, le Kwango, les Kasaï et la Lomami.