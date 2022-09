Analyse intégrée pour les urgences et les programmes de santé publique

La Cellule d'Analyse Intégrée (CAI) est une unité de recherche opérationnelle en RDC qui soutient le Ministère de la Santé (MinSanté) et tous les acteurs de la santé publique en leur fournissant des analyses rapides et des preuves pour soutenir la prise de décision en réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique.

La CAI applique une approche d'analyse intégrée des épidémies (AIE) pour mieux comprendre les tendances sanitaires et la dynamique des épidémies, en rassemblant plusieurs types et sources de données (nouvelles et existantes) afin de comprendre pleinement les facteurs qui pourraient être à l'origine d'une tendance particulière dans une épidémie ou une situation sanitaire, ainsi que l'impact de la situation et de sa réponse sur les communautés.

Cela peut inclure (mais ne se limite pas à):

• Données de surveillance (nombre de cas par âge/sexe et par lieu)

• Données des programmes des différents acteurs (types d'interventions ou d'activités en cours, par exemple, transferts d'argent, activités WASH, formations du personnel de santé).

• Données des systèmes d'information sur la santé (par exemple, utilisation des services de santé, autres résultats sanitaires ou taux de vaccination systématique).

• Perceptions et comportements des communautés en matière de santé (par exemple, compréhension des facteurs de risque ou de prévention).

• Connaissances et pratiques des professionnels de santé (par exemple, capacité à détecter ou à prévenir la transmission).

• Événements clés qui ont pu avoir une influence sur l'accès à un service ou sur le risque de maladie (par exemple, fermeture des frontières, déplacement, événements climatiques tels que les inondations).

• Les changements de prix sur les marchés, dans les transports ou les services qui peuvent avoir un impact sur l'accès aux soins ou aux mesures de prévention

• Les normes sociales et de genre, ainsi que les niveaux de pauvreté des communautés ou des ménages, qui contribuent aux comportements (induits et communautaires).