Analyse des pertes alimentaires: causes et solutions : Études de cas sur le maïs et le riz en République démocratique du Congo

Résumé exécutif

IMPORTANCE DES CULTURES DE MAÏS ET DE RIZ POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le maïs est la principale céréale produite en République démocratique du Congo. En 2013, le pays a atteint un niveau de production estimée à 1 373 000 tonnes. Le pays compte de grandes exploitations atteignant de très hauts rendements, comme au Katanga. Cependant, la moyenne nationale est faible (moins d'une tonne à l'hectare), du fait de la faible utilisation de variétés améliorées et d’intrants agricoles, et de l’importance des dégâts causés par divers parasites. Les conditions agro-climatiques de la RDC sont favorables à la production de maïs et pourraient permettre au pays non seulement d'être auto-suffisant (éliminant les importations), mais encore de se positionner, après réhabilitation des infrastructures de transport et avec un accès satisfaisant aux semences de qualité et aux intrants, comme le grenier à céréales de la sous-région.

Le riz est la deuxième céréale produite au niveau national, et constitue une source importante de revenus pour le riziculteur (40,3 USD/riziculteur en l’an 2000). Elle est considérée comme une culture d’avenir. La consommation nationale est évaluée à 7 kg de riz blanc/personne/an. En 2007, le pays a produit près de 190 000 tonnes de riz blanc. La production est caractérisée par ses faibles rendements (0,7 tonne/ha), en raison de contraintes diverses, comme l’utilisation de semences de qualité médiocre, le non-respect du calendrier agricole, les maladies fongiques et les insectes.

La production de maïs et de riz est inférieure à la demande sans cesse croissante, et le pays est donc fortement tributaire des importations.

LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT DU MAÏS ET DU RIZ ÉTUDIÉES

Deux études ont été conduites en République Démocratique du Congo (RDC) pour une analyse appro- fondie des pertes après-récolte et de leurs causes le long des chaînes d’approvisionnement (CA) du maïs et du riz.

La première étude sur le terrain des pertes après-récolte a été conduite entre les mois d’avril et septem- bre 2015 le long des chaînes d’approvisionnement du maïs et du riz, dans quatre territoires des provinces du Kwilu et du Kongo-Central: Idiofa, Bulungu, Seke-Banza et Luozi. Le choix s’est porté sur les provinces du Kwilu et le Kongo-Central car elles produisent des tonnages importants en maïs et en riz. Les circuits longs ont été sélectionnés, avec Kinshasa comme centre de consommation final. Par ailleurs, les territoires de Seke-Banza et de Luozi présentent plusieurs marchés de proximité. La transformation (du maïs en farine, décorticage du riz) se fait au niveau des villages. Tout cela rend l’activité rentable pour les producteurs et les négociants. Le riz est l’aliment de base pour les populations de Luozi.

Bien que peu structurées et caractérisées par une multitude d’acteurs informels, les chaînes d’approvisionnement sont définis avec des acteurs-types: producteurs paysans, commerçants/négociants, collecteurs, dépositaires, transformateurs, transporteurs, grossistes, détaillants, consommateurs. Dans la province du Kongo-Central, les dépositaires de groupage sont presque inexistants (le groupage des produits se fait à l’air libre). La majorité des exploitants sont des producteurs individuels.

La réplication de la première étude a été menée entre les mois d’août et décembre de 2016 dans les chaînes d’approvisionnement du maïs et du riz dans le territoire de Luozi (province du Kongo Central). En 2016, la commercialisation du maïs, du paddy et du riz décortiqué est réalisée en grande partie à l’intérieur du territoire. La chaîne d’approvisionnement est alors suivie jusqu’à Luozi-cité pour sa com- mercialisation et non jusqu’à Kimpese et Kinshasa comme en 2015. En effet, contrairement à la campagne de 2015, où les chaînes d’approvisionnement du maïs et du riz étaient nombreuses du fait des nombreuses opportunités, notamment de la demande des négociants qui desservaient plusieurs marchés de proximité tels que Kimpese, Lukala, Matadi, etc., la campagne de 2016 présente un autre visage. Lors de la réplication de l’étude, le maïs est pratiquement introuvable dans les greniers au mois de septembre en raison de l’épuisement des stocks de la saison A et/ou la faible produc- tion de maïs en saison B1. Les producteurs accusent le prix non rémunérateur du maïs et les négociants la non-rentabilité de la filière: le prix trop élevé du transport rend le maïs de Luozi moins compétitif sur le marché de Kinshasa, face au maïs en provenance de Lukaya (Kongo-Central) et du maïs convoyé par voie d'eau (Kwilu, Équateur et Kasaï). Pour ces raisons, les chaînes d’approvisionnement du maïs se sont forte- ment rétrécies pendant la campagne de 2016. Le maïs, très peu produit, n’a pas été expédié dans un circuit long comme en 2015. Les producteurs ont toutefois maintenu une petite production pour la consomma- tion domestique et pour la vente locale sous forme d’épis vert bouilli ou braisé, et pour la conservation des semences. Une large part du riz décortiqué est également vendue et consommée dans les villages de production. Le reste est commercialisé par les négociants au niveau des marchés et de Luozi centre.

Dans le cas du maïs et du riz, l’état des routes dans le territoire de Luozi explique en partie l’augmentation du coût des céréales à commercialiser, et par conséquent la démobilisation des acheteurs et la réduction du nombre d’acteurs dans la chaîne d’approvisionnement. Les acheteurs de maïs sont l’ONG COPAM et le Service national pour la conservation et la distribution des semences (SN). Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du paddy sont principalement des acteurs locaux. Les acheteurs sont les commerçants, les ONG/COPAM, le Centre de regroupement rural (CRR) et le SN.