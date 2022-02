Analyse de Protection Province de l’Ituri - République Démocratique du Congo - Février 2022

1. INTRODUCTION

Les membres du Conseil de Sécurité, dans un communiqué de presse du 4 février 2022, ‘’se sont déclarés préoccupés par la situation humanitaire actuelle, au vu de l’augmentation considérable du nombre de personnes ayant besoin de protection et d’aide humanitaire. Ils ont demandé au Gouvernement de la République démocratique du Congo de s’attaquer aux causes profondes de la situation humanitaire actuelle et aux partenaires de renforcer l’assistance qu’ils apportent au Gouvernement congolais pour surmonter ces problèmes.’’ Ce communiqué fait suite à l’attaque perpétrée le 1er février 2022 contre le site de personnes déplacées internes (PDI) de Plaine Savo, dans le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, et à la persistance, dans l’Est de République Démocratique du Congo, des violences qui entrainent l’augmentation des incidents et risques de protection pour la population civile. Dans le sillage des recommandations du Conseil de Sécurité, le Cluster Protection a mesuré la nécessité et l’urgence de faire une analyse de la situation de protection dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu particulièrement affectés par des crises sécuritaires ; analyse sur la base de laquelle des recommandations d’action sont identifiées.

L’attaque du site Plaine Savo suit une multitude d’autres attaques contre des sites et sous-sites de déplacées dans les zones de santé de Fataki et Drodro, qui ont touché Tché (19 novembre), Drodro (21 nov), Ivo (21 nov), Hona (21 nov), et Duka (25 novembre). Les populations déplacées et également retournées sont les populations les plus à risques de violations et ont besoin de protection dans les territoires de Djugu et d’Irumu et Mahagi, frontalières avec Djugu.