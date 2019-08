Analyse de protection - La crise sécuritaire dans le territoire de Djugu, province de l’Ituri, Juin 2019

I. Contexte sécuritaire

Le Territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a été plongé dans un cycle de violences depuis 2017 et exacerbé en 2018 et 2019 suite aux hostilités d’hommes armés non identifiés référés comme « assaillants » et de groupes armés non étatiques, notamment les Allied Democratic Forces (ADF) , la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI) et des milices Maï Maï. Il faut noter que ces violences se sont exacerbées surtout du fait des tensions inter-ethniques entre les Hema et les Lendu, mais plusieurs autres raisons et facteurs viennent se greffer à cette lecture qui serait sinon trop réductrice.

Ces évènements récents sont la résurgence de conflits bien plus anciens et qui ne sont donc toujours pas réglés. En effet, « les plaines de l’Ituri, riches en pétrole, en bois, en or, en diamants et en coltan, ont été le théâtre de contestations de longue date entre les pasteurs hema et les agriculteurs lendu. La population lendu représente entre 750 000 et 1 million d’habitants, l’agriculture étant leur activité économique traditionnelle. Les Hema, qui comptent entre 300 000 et 400 000 personnes, contrôlent la plupart des plantations et des ranchs laissés par les colons belges. Au fil du temps, ils ont étendu leurs propriétés foncières, leur pâturage et leur élevage à grande échelle à Djugu au Nord, à Irumu au Sud et le long du lac Albert à l’Est, grâce au soutien des autorités locales et nationales. La demande d’un plus grand accès à la terre pour l’élevage et l’agriculture, la croissance rapide de la population et la diminution de la fertilité et de la disponibilité des terres ont été au centre des tensions entre les deux communautés. (…) Cependant, malgré l’accent mis sur l’ethnicité, la crise de l’Ituri est essentiellement politique. Au cœur, il y a une lutte pour le pouvoir entre les élites hema et lendu et leurs efforts, ainsi que ceux de leurs alliés basés à Kinshasa, pour contrôler l’administration et les ressources de la région. »

Ces deux groupes s’affrontent donc régulièrement du fait des accusations mutuelles portées entre les uns et les autres, les Lendu prétextant que les Hema seraient de connivence avec les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) tandis que les Lendu sont accusés d’être de connivence avec les assaillants. Les FARDC accuseraient également les Lendu d’être de connivence avec ces derniers et les opérations militaires engagées viseraient ces communautés accusées de complicité avec les assaillants.

Ce qui accentue les arrestations arbitraires et les amendes indues contre les Lendu, créant ainsi un sentiment de méfiance des communautés Lendu contre les FARDC, et de ce fait la création des groupes d’auto-défense. Ces conflits ont ainsi entrainé la mort de plus de 200 civils selon le BCNUDH, des incendies de nombreux villages, la destruction des infrastructures sociales de base, les violations des droits humains, des mouvements massifs de population à l’intérieur de Djugu, dans la ville de Bunia et dans d’autres territoires voisins, notamment en Irumu et Mahagi, ainsi qu’en Ouganda.

En effet les assaillants / présumés hommes armés, attaquaient les positions des forces de l’ordre (FARDC et Police Nationale Congolaise - PNC). Des localités à forte concentration de personnes déplacées internes situées dans les zones de Linga, Fataki, Laudjo, Ladedjo, Jiba, soit la région lacustre dans le Territoire de Djugu, étaient à nouveau attaquées et les populations contraintes à de nouvelles vagues de déplacements, soit à l’intérieur du territoire de Djugu, soit vers d’autres territoires voisins, notamment Mahagi, Irumu et d’autres encore ont traversé la frontière pour trouver refuge en Ouganda. La dynamique de retour amorcée en avril 2018 avec les autorités et les acteurs humanitaires connaissait donc une fois de plus un coup d’arrêt, alors que la majorité des personnes déplacées s’étaient exprimées en faveur du retour selon le Rapport de Collecte d’intentions de retour élaboré par le HCR et Intersos.

La situation sécuritaire et de protection s’est encore détériorée en mars et début mai 2019 avec le meurtre de quatre officiers des FARDC dans le Territoire de Djugu, des attaques dirigées contre des écoles et des centres de santé, des pillages, des enlèvements, etc. On assiste depuis à de nouvelles vagues de déplacements dans certaines zones de retour et dans le territoire de Mahagi. Une partie de la Chefferie de Mokambo devient la cible des attaques d’assaillants en provenance du littoral du lac Albert, juste à la limite entre les deux territoires.

La présente note d’analyse fait un point sur la situation de protection des civils dans ce territoire de la province de l’Ituri en proie aux violences armées et ses corolaires, ainsi que pour proposer des orientations y relatives en terme de réponses.