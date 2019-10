Analyse de la situation des rapatries spontanés dans la province du Kasai Central n°01

I. Contexte général

a) Historique et situation actuelle

Vers la mi-août 2019, des milliers de réfugiés congolais ayant fui le conflit dit « Kamuina Nsapu » vers l’Angola ont exprimé subitement leur volonté de rentrer en RDC, ce qui a pris la communauté humanitaire de court. De plus, alors qu’une grande partie de ces réfugiés est originaire de la province du Kasaï, la quasi-totalité a exprimé le désir de se rendre à Kananga, au Kasaï Central, lors de ce retour. Ceci semble s’expliquer par plusieurs raisons :

Les réfugiés se sentaient dans des conditions difficiles en Angola. Les autorités ne les autorisaient pas à se déplacer, et donc à pouvoir envisager des activités économiques, ils utilisent les mots « prison à ciel ouvert ». Ils recevaient de l’assistance alimentaire, mais l’aide reçue ne couvrait pas tous leurs besoins essentiels, comme le savon ou les habits, de manière suffisante. L’impossibilité de trouver une source de revenus les asphyxiait dont petit à petit, les poussant à vouloir rentrer rapidement en République Démocratique du Congo (RDC).

Les promesses faites par le Chef de l’Etat relatives à l’éducation gratuite ont fournies un argument supplémentaire aux familles réfugiées pour un retour rapide en RDC, le plus tôt possible autour de la rentrée scolaire, afin de ne pas rater cette occasion de bénéficier de la gratuité

Des promesses faites par le gouverneur du Kasaï Central de fournir une assistance financière aux réfugiés souhaitant rentrer en RDC

Les atrocités subies ou vues au Kasaï par les réfugiés, ainsi que la présence continue de milices armées Banas Muras dans la Province et les rumeurs en résultant, les pousse à ne pas vouloir y retourner dans l’état actuel des choses. Un certain nombre disent même ne pas vouloir y retourner « dans les 10 ans ». Selon eux, un conflit peut resurgir dans les années à venir, et « servira toujours de raison aux Pendes et Tchokwes pour s’accaparer leurs biens ».

Les mouvements de retour n’ont pas été facilités par le HCR car les prérequis ne s’y prêtaient pas. Ils ont été assistés par le gouvernement, et n’ont donc pas été accompagnés des mesures habituelles d’identification. La plupart des réfugiés ont refusé de recevoir un titre d’identification HCR avant d’embarquer dans les camions, d’autres se sont vus confisquer leurs titres par les militaires au moment de l’embarquement. Tout laisse à penser que des migrants économiques à risque d’expulsion ont profité de cette absence de clarté pour se glisser dans le nombre de rapatriés et bénéficier du même paquet d’assistance.

Les réfugiés, qui ont reçu leur ration alimentaire mensuelle du HCR le 18 août, n’avaient qu’un espace limité dans les camions pour emporter leurs biens ; ils ont donc dû faire des choix et en vendre certains sur place avant d’embarquer. Les camions les ont amenés à un parking côté angolais, à partir duquel ils ont dû marcher plus de 1,5 kms pour traverser la frontière et rejoindre le Congo. Faute de pouvoir faire des allers-retours et de pouvoir tout transporter, certains ont dû vendre des biens à vil prix côté angolais, voir tout simplement les abandonner.

L’assistance prévue par le gouvernorat à leur arrivée était insuffisante même pour couvrir les besoins de quelques jours des rapatriés : des montants forfaitaires et uniques de 10.000, 20.000 ou 30.000 FC étaient prévus pour les ménages de 1, 2 à 3, 3 à 5 et plus. Leur distribution a été désorganisée, et les équipes ont finalement distribué 10.000 FC par personne.

Les réfugiés arrivent à la frontière du Kasaï Central, vers le village de Kalamba Mbuji. Ils sont pour l’instant plusieurs milliers regroupés dans des conditions déplorables sur un site spontané, en attente de camions pour les transporter vers Kananga, à un jour de route de là. La construction d’un centre de transit y est prévue par le HCR, pour rendre leurs conditions plus vivables. L’équipe rédigeant ce rapport n’a cependant pas pu se rendre sur le site, aussi il se limitera à des constats et recommandations liées à la situation des rapatriés sur le site de Notre Dame à Kananga centre, et sur le site temporaire de Kandji à 17 kms de là, ou le transfert de ces personnes est planifié. Les recommandations toucheront cependant tous les secteurs et pas seulement la protection, pour tenir compte de la centralité de la protection, ainsi que de l’impact potentiel des besoins liés sur les incidents de protection lié à ces rapatriements.