Aménagement des dix sources d’eau à Kabongo : une réponse a un besoin longtemps ressenti par plus de 5544 ménages

Kongolo, le 20 juillet 2020 (caritasdev.cd) : L’eau c’est la vie dit – on. Dans sa mission d’apporter des réponses adaptées aux problèmes que rencontrent les populations du Diocèse de Kongolo de contribuer à faire sortir l’homme des conditions de vie moins humaines à celle acceptable, Caritas Développement Kongolo exécute un projet pilote d’aménagement de 10 sources d’eau à Kabongo dans les Zones de Santé de Kabongo et Kitenge.

Ledit projet est financé conjointement par Caritas BOLZANO et Missio BOLZANO pour une durée d’un an (janvier – décembre 2020).

Par ailleurs, 5544 ménages soit 32129 personnes habitants les Zones de Santé de Kabongo et Kitenge sont bénéficiaires de ces œuvres.

Il est à retenir que les deux Zones de Santé ciblées par ce projet faisaient face à des graves pénuries d’eau potable malgré l’existence des quelques points d’eau utilisés se trouvant à des distances éloignées avec un débit faible.

Cette situation exigeait aux femmes et jeunes filles de consacrer la grande partie de la journée pour accéder à cette denrée rare et ce au détriment d’autres travaux ménagers et champêtres créant ainsi des tensions dans certains foyers entre maris et femmes suite à l’impatience de certains hommes. Ajoutons aussi à cette liste des conséquences dues à la carence d’eau potable, la présence des épidémies liées aux mauvaises pratiques d’hygiènes et en assainissement (choléra, amibiase, fièvre typhoïde, diarrhées, …).

Les travaux d’aménagement ont été lancé en mars dernier ; à ce jour 5 sources sont déjà aménagées et remises à la communauté dans la Zone de Santé de Kabongo. Il s’agit de la source de KASANZA à Lububu gare, source KAMAFUMBE à Lububu village, source KEYA au village Ngonzo, la source KAHABUKWA au village Nyembo II et la source NYEMBO LUYI au village NyemboI.

Pour les chefs des villages qui ont bénéficié de ces sources et d’autres leaders communautaires, l’aménagement des sources d’eau à Kabongo tombe à point nommé en ce sens qu’il va soulager le besoin longtemps senti par la population de cette contrée surtout pendant cette période d’urgence sanitaire où les pays du monde entier sont confrontés à la pandémie de corona virus. Et d’ajouter que grâce à ces sources, les ménages auront de l’eau en quantité suffisante pour se laver régulièrement les mains, assurer l’hygiène et l’assainissement de leurs milieux pour se mettre à l’abri de cette pandémie qui a déjà touché 11 provinces de la RDC dont le Haut – Lomami.

En outre, ce projet vise à contribuer à la promotion de l’accès durable et équitable à l’eau potable et aux meilleures conditions d’hygiène et assainissement avec une réduction de taux des maladies hydriques dans les communautés de base. De ce fait les communautés sont sensibilisées sur les notions élémentaires de l’hygiène et assainissement du milieu. Ces séances de sensibilisation ont eu lieu en 2 étapes : avant la construction de l’ouvrage et à la remise de celui-ci.

Dans le premier cas les animateurs de la Caritas Développement Kongolo ont réuni différentes couches de la population (chefs de villages et leurs notables, les responsables des différentes communautés religieuses, les chefs d’établissements et d’autres personnes influentes du village) cette sensibilisation a porté sur l’aménagement des sources dans les villages, l’importance d’une bonne eau potable dans la communauté et l’apport de la communauté pour faciliter la réalisation des travaux dans le meilleur délais.

Lors de la deuxième sensibilisation intervenue lors de la cérémonie de la remise de l’ouvrage, les représentant des communautés ont été sensibilisé sur le rôle de la Caritas vis – à – vis des personnes qu’elle accompagne. Ils ont été appelés à l’appropriation des sources par la communauté car c’est leur bien. A cette occasion une équipe d’hygiéniste a été créée dans chaque village. Cette dernière aura pour taches de veiller à la propreté de la source, de la protéger et assurer sa maintenance.

Une autre sensibilisation particulière a concerné les mamans. Celles – ci ont été sensibilisées sur les mesures barrières contre la COVID – 19 notamment en cas d’engouement à la source Surtout pendant les heures de pointe, respecter la distanciation sociale, l’hygiène de leurs milieux et le lavage régulier des mains.

Il faut noter que pendant la réalisation des travaux l’apport des communautés a été très significatif. Du début à la fin des travaux les habitants sont restés actifs en manifestant son courage et son amour, en offrant à manger et quelques matériaux aux techniciens durant tout leur séjour.

Le territoire de Kabongo est situé dans la province du haut – lomami en RD. Congo entre 9° Nord et 10° de latitude Sud, 22° Est et 24° de longitude Ouest.

Il est limité au Nord : territoires de Lubao et Kabalo, au Sud : territoires de Kamina et Bukama, à l’Est : territoires de Manono et Malemba Nkulu, à l’Ouest : territoires de Kaniama, Ngandajika et Kabinda.

Avec la Caritas Développement Kongolo