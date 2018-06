ALIMA ouvre un centre de traitement Ebola équipé de chambres d’urgence biosécurisées en RDC

Dakar/Paris, 18 juin 2018. L’organisation médicale humanitaire ALIMA (The Alliance for International Medical Action) ouvre un centre de traitement Ebola équipé pour la première fois de chambres d’urgence biosécurisées, à Itipo, dans la province de l’Equateur, en République Démocratique du Congo.

Le centre de traitement Ebola d’une capacité de 10 lits sera construit à Itipo, une zone, située à près de 200 kilomètres de la ville Mbandaka. Ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le centre permettra d’isoler les patients, de dispenser des soins de qualité et d’offrir un soutien psychosocial aux patients et à leurs familles.

“Nous allons travailler en collaboration avec les autorités congolaises et les partenaires pour renforcer le dispositif de prévention, le suivi des contacts et la protection du personnel de soignant”, explique Dr Billy Sivahera, coordinateur d’urgence pour ALIMA en RDC.

Afin d’améliorer la qualité de soins, ALIMA utilisera également pour l’isolement et la prise en charge des patients, des chambres d’Urgence Biosécurisée (CUBE), certifiées de classification P4, qui sont des unités d’isolation pour les patients souffrant de maladies à fort potentiel épidémique. “Ces unités de traitement permettront de poser des actes techniques médicaux en toute sécurité pour augmenter les chances de survie des malades”, explique Dr Billy Sivahera.

La Chambre d’Urgence Biosécurisée est le résultat des leçons apprises suite à l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014 . “Elle permet d’améliorer la communication entre le patient, les équipes soignantes et les familles”, poursuit Eric Barte de Sainte Fare, responsable de cette innovation chez ALIMA.

Les unités présentent aussi l’avantage de nécessiter moins de personnel médical, de réduire les risques d’exposition et de contamination ainsi que de diminuer la consommation de matériel médical. Le personnel soignant est mieux protégé et les équipes peuvent ainsi travailler de manière plus sereine.

Dans le cas d’une évolution de l'épidémie, elles ont été étudiées pour être facilement transportables. Elles peuvent être décontaminées, démontées et réinstallées dans d’autres zones si nécessaires.

Des équipes composées de médecins, infirmiers, de logisticiens et d’experts en matière d'hygiène et d'assainissement viendront renforcer l'équipe ALIMA déjà présente en RDC dans les prochains jours. Près de 15 tonnes de matériel médical et de médicaments ont déjà été acheminé au plus près du foyer épidémique.

“Il est primordial que tous les acteurs travaillent en coordination pour mener une surveillance active de la maladie afin de localiser les nouveaux cas et d’assurer le suivi des voies de transmission probables”, rappelle Dr Billy Sivahera.

The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale humanitaire qui travaille en étroite collaboration avec un réseau d'organisations médicales locales pour fournir des soins médicaux de qualité aux personnes les plus vulnérables, dans des situations d'urgence et des crises récurrentes.

Basée à Dakar, au Sénégal, ALIMA a traité près de 3 millions de patients dans 12 pays depuis sa création en 2009, et a lancé plus d'une douzaine de projets de recherche axés sur la malnutrition, le paludisme et le virus Ebola.

En RDC, ALIMA continue d'aider le ministère de la santé à fournir des soins médicaux et nutritionnels aux populations locales, en particulier dans la région du Kasaï, où l'insécurité et les conflits ont entraîné une détérioration de la situation humanitaire.

En 2017, ALIMA a soigné plus de 16 000 patients atteints de paludisme, effectué plus de 40 000 consultations ambulatoires, administré 7 300 vaccinations et pris en charge plus de 3 000 personnes souffrant du choléra. Elle a également lancé une intervention pour répondre à l’épidémie d’Ebola qui a frappé la province du Bas-Uélé.