Aide humanitaire: plus de 34 000 000 EUR pour la région des Grands Lacs africains

La Commission européenne a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 34 275 000 EUR à titre d'aide humanitaire destinée aux personnes les plus vulnérables de la région des Grands Lacs, en Afrique. Cette aide contribuera principalement à répondre aux besoins humanitaires urgents auxquels est confrontée la République démocratique du Congo et à fournir un soutien durable aux réfugiés burundais présents dans cette région.

«L'insécurité alimentaire qui règne en République démocratique du Congo y aggrave la situation humanitaire. Nous nous employons à renforcer notre aide, y compris dans la partie orientale du pays, déchirée par les conflits et frappée par l'épidémie d'Ebola. Nous restons par ailleurs solidaires des réfugiés burundais présents dans la région. Cette nouvelle enveloppe servira à fournir des soins de santé d'urgence, à améliorer les conditions d'hygiène et l'accès à une eau propre, à mettre en place des mesures de protection et à dispenser une éducation aux enfants plongés dans ces crises», a déclaré Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises et coordinateur de l'UE pour la lutte contre le virus Ebola.

L'essentiel de l'aide annoncée est destiné à soutenir des mesures humanitaires en République démocratique du Congo (29 375 000 EUR) et à venir en aide aux réfugiés en provenance du Burundi présents en Tanzanie et au Rwanda (4 300 000 EUR). Les 600 000 EUR restants sont destinés aux agences des Nations unies au Burundi et à l'apport d'une aide aux réfugiés provenant de la République démocratique du Congo présents dans la République du Congo voisine.

La région des Grands Lacs africains continue d'être confrontée à des conflits armés et à l'insécurité, qui ont pour conséquence des déplacements forcés, des pénuries alimentaires, la malnutrition des populations, ainsi que des flambées épidémiques et des catastrophes naturelles à répétition. L'aide financière annoncée aujourd'hui porte le montant total de l'aide humanitaire de l'UE dans la région des Grands Lacs en 2019 à 69 740 000 EUR.

Les projets soutenus par l'UE incluent l'apport d'une aide aux personnes touchées par les conflits selon des modalités rapides et souples, d'un soutien psychosocial aux personnes ayant survécu à des violences à caractère sexiste, et de systèmes d'approvisionnement en eau propre des populations vulnérables.

Étant donné que les populations vulnérables se trouvent souvent dans des zones reculées, difficiles d'accès, privées d'infrastructures et soumises à une instabilité en matière de sécurité, l'Union facilite le travail humanitaire sur le terrain par l'intermédiaire de son service aérien humanitaire (ECHO Flight). Depuis 2017, l'UE consacre chaque année plus de 7 000 000 EUR au fonctionnement de ces services aériens en République démocratique du Congo.

L'UE est un pourvoyeur majeur d'aide en matière de lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'aide humanitaire de l'UE mobilisée dans ce pays depuis le déclenchement de l'épidémie actuelle se monte à un total de 47 000 000 EUR. L'Union met aussi à disposition des experts, de même que son service aérien d'aide humanitaire, ECHO Flight, contribuant ainsi aux actions humanitaires sur le terrain; elle soutient la recherche et le développement dans le domaine des vaccins et le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Elle fournit en outre des formations en matière d'évacuations sanitaires par l'intermédiaire de son mécanisme de protection civile. Cette année, l'UE a déjà alloué 35 000 000 EUR aux fins de la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo, et mobilisé 465 000 000 EUR en faveur de la prévention de cette épidémie et de l'adoption de mesures préparatoires au Burundi.

La crise politique dans laquelle est plongé le Burundi depuis 2015 a entraîné une détérioration socio-économique considérable dans un pays déjà pauvre et fragile. L'UE apporte son aide aux réfugiés burundais présents en Tanzanie et au Rwanda.

