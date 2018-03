Afrique de l’Ouest et du Centree: Aperçu humanitaire hebdomadaire ( 6 – 12 mars 2018)

CAMEROUN/NIGERIA

PLUS DE 20 000 CAMEROUNAIS RÉFUGIÉS AU NIGERIA

Entre le 1er et le 8 mars, 2 501 demandeurs d'asile camerounais ont été enregistrés dans deux localités de l'État de Benue au sud-est du Nigeria.

Le nombre total de personnes enregistrées depuis octobre 2017 a atteint 20 291, a rapporté le HCR le 9 mars. Ces camerounais sont pour la plupart des femmes et des enfants à la recherche de sécurité et de protection. Ils ont fui les régions anglophones du pays, touchées par des tensions ces deux dernières années. Ils se sont installés dans les États d'Akwa-Ibom, Benue, Cross River et Taraba..

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

HAUSSE DE LA VIOLENCE AUTOUR DE LA VILLE DE PAOUA

Une augmentation de la violence a été signalée récemment dans des villages autour de la ville de Paoua, dans la préfecture de Ouham Pende, dans le nord du pays. Plus de 65 000 personnes se sont déplacées pour fuir les combats des groupes armés qui ont éclaté autour de Paoua en décembre 2017. Environ 20 000 autres personnes ont fui pour chercher refuge au Tchad, pays voisin.

Cette escalade d’attaques freine les actions humanitaires dans cette zone.

TCHAD

28,5 MILLIONS DE DOLLARS REQUIS POUR LA RÉPONSE À LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS

Quelque 28,5 millions de dollars sont nécessaires pour assister d’urgence 65 000 personnes dans le sud du Tchad. Parmi ces personnes, 30 000 réfugiés centrafricains et 35 000 membres de la population hôte. Environ 3,5 millions de dollars ont été mobilisés. Le HCR et ses partenaires se concentreront sur l'assistance aux communautés d'accueil, l’enregistrement de 2 165 nouveaux réfugiés qui se rendront directement dans les camps en raison des liens familiaux et la relocalisation dans les camps de réfugiés de ceux qui ne souhaitent pas rester dans les villages hôtes.

RD CONGO

LA HAUSSE DES TENSIONS MENACE LES CIVILS DANS LA RÉGION DU KASAÏ

Le 6 mars, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fait part de ses inquiétudes quant à de nouvelles tensions dans la région du Kasaï. Les combats sporadiques entre les forces armées et les milices ainsi que les tensions croissantes entre les différents groupes ethniques menacent de plonger cette région dans une nouvelle spirale de violence, indique l'agence. En février, les tensions ont entraîné le déplacement de plus de 11 000 personnes. Environ 900 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays depuis l’éruption de la crise du Kasaï en 2016, selon le HCR.

NIGERIA

LES OPÉRATIONS HUMANITAIRES TOUJOURS SUSPENDUES À RANN

Les opérations d’aide humanitaire demeurent suspendues suite à l'attaque armée du 1er mars contre la ville de Rann, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Trois travailleurs humanitaires ont été tués, trois autres ont été blessés et un dernier est toujours porté disparu.

Les travailleurs humanitaires ont été évacués après l'attaque dans la localité qui compte environ 80 000 personnes, dont 55 000 sont déplacées.

UN INCENDIE DÉTRUIT PLUS DE 200 ABRIS

On 6 March, fire destroyed more than 200 IDP shelters in Mafa camp in Nigeria’s northeast.

The blaze spread from a firewood stove and destroyed food and household items belonging to around 1,000 IDPs. The razed shelters were among 500 recently constructed homes by UNHCR. Efforts are underway to provide immediate support to affected households. Since the onset of the dry season, partners have scaled up sensitisation programmes to reduce the risk of fire outbreaks in camps and host communities.